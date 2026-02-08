Härtetest: VfV 06 empfängt Regionalligist Schöningen Top-Gegner auf dem Kunstrasen – Standortbestimmung vor dem möglichen Punktspielstart von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr bittet der VfV 06 Hildesheim zum nächsten Schritt der Wintervorbereitung. Der Kunstrasen der Dieter-Bettels-Arena am Stadion ist so präpariert, dass gespielt werden kann – und das gegen einen Gegner, der es in sich hat. Mit dem FSV Schöningen gastiert ein hoch ambitionierter Regionalligist an der Pottkuhle.

Regionalliga-Format als Prüfstein Schöningen spielt als Aufsteiger bislang eine starke Saison. Der Klassenerhalt dürfte angesichts der bisherigen Leistungen kaum noch in Gefahr geraten sein, darüber hinaus lassen die Elmstädter erkennen, dass sie sich mittelfristig mehr vorgenommen haben. Diese Ambitionen unterstrich der Verein auch in der Winterpause: Mit Maxim Safronow, Xannik Möker und zuletzt Malick Sanogo wurde der Kader gezielt und prominent verstärkt. Erfahrung aus dem Profibereich trifft auf eine ohnehin stabile Mannschaft – eine echte Herausforderung für den VfV 06.

Wo steht der VfV 06? Für die Mannschaft von Ridhar Kitar ist die Partie mehr als nur ein weiterer Test. Nach einer Vorbereitung, die immer wieder durch winterliche Witterungseinflüsse erschwert wurde, bietet das Spiel gegen Schöningen die Möglichkeit zur ehrlichen Standortbestimmung. Wie weit ist das Team aktuell? Reicht die Stabilität bereits, um sich auf eine anspruchsvolle Rückserie in der Oberliga Niedersachsen vorzubereiten, in der sportlich noch Ambitionen bestehen?