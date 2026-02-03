Härtetest statt Absage: SSV Weilerswist reist nach Ahrem

Das ursprünglich für Sonntag, den 08.02.2026, angesetzte Testspiel des SSV Weilerswist gegen die Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim muss leider abgesagt werden.
Ersatz ist jedoch schnell gefunden – und der hat es in sich! Der SSV Weilerswist reist nun bereits am Samstag, den 07.02.2026, zum Bezirksligisten SSV Rot-Weiß Ahrem I.
Anstoß: 15:00 Uhr
Spielort: Matthias-Weber-Stadion Am Laacher Hof 9, 50374 Erftstadt-Ahrem
Nach Aussage des SSV Weilerswist Coach Frederik Ziburske ist das Spiel am Samstag ein echter Gradmesser für sein Team gegen einen klassenhöheren Gegner – so weiter Coach Frederik Ziburske sei es ausserdem die perfekte Gelegenheit, den aktuellen Stand der Vorbereitung zu testen.