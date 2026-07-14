Härtetest mit Mutmacher-Effekt

Die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Kreisklasse hat für die Reserve des SV Erika-Altenberge mit einem echten Härtetest begonnen. Am Montagabend empfing die Mannschaft die spielstarke Ü32-Auswahl des SV Meppen. Trotz der schlussendlichen 1:3-Niederlage überwogen nach dem Abpfiff die positiven Erkenntnisse. Das erste Spiel unter dem neuen niederländischen Cheftrainer Gert-Jan Mensen machte der Mannschaft und den treuen Fans trotz personeller Engpässe großen Mut für die kommende Spielzeit.
Unter erschwerten Bedingungen – Trainer Mensen musste in den ersten Trainingseinheiten urlaubsbedingt auf viele Spieler verzichten – erwischten die Hausherren einen Start nach Maß. Nach exakt einer halben Stunde brachte Maximilian Westing die Heimelf mit einem sehenswerten Treffer verdient mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange: In der 40. Minute nutzte Jonah Etzrodt eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gastgeber aus und erzielte den psychologisch wichtigen 1:1-Ausgleich vor dem Pausenpfiff.
Nach dem Seitenwechsel machte sich der konditionelle Rückstand der Heimelf bemerkbar. Während bei Erika-Altenberge merklich die Kräfte schwanden, schalteten die eingespielten Gäste einen Gang hoch. Nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff drehte der agile Etzrodt mit seinem zweiten Tor die Partie auf 1:2. Berke Irgi sorgte in der 80. Minute mit dem 1:3 für den Endstand. Meppens Trainer Metin Yaygan zeigte sich hochzufrieden und betonte, dass seine Mannschaft aufgrund der Dominanz im zweiten Durchgang sogar noch höher hätte gewinnen können.
Trotz der Niederlage war die Stimmung rund um den Sportplatz positiv. Coach Mensen lobte die starke Leistung der ersten 45 Minuten, auf der man nun aufbauen müsse. Auch die Fans zeigten sich begeistert und bescheinigten dem Team bereits jetzt ein deutlich attraktiveres und strukturierteres Spielsystem als in der vergangenen Saison. Es bleibt zwar noch viel Arbeit für das neue Trainergespann, doch dieser Auftritt gibt viel Rückenwind für das große Saisonziel: den Klassenerhalt in der 2. Kreisklasse.