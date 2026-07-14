Härtetest mit Mutmacher-Effekt Erika-Altenberge-Reserve unterliegt Meppener Ü32 trotz starker Anfangsphase mit 1:3 – Neuer Trainer Mensen sieht viel Potenzial von Gerry Grave · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser

Die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Kreisklasse hat für die Reserve des SV Erika-Altenberge mit einem echten Härtetest begonnen. Am Montagabend empfing die Mannschaft die spielstarke Ü32-Auswahl des SV Meppen. Trotz der schlussendlichen 1:3-Niederlage überwogen nach dem Abpfiff die positiven Erkenntnisse. Das erste Spiel unter dem neuen niederländischen Cheftrainer Gert-Jan Mensen machte der Mannschaft und den treuen Fans trotz personeller Engpässe großen Mut für die kommende Spielzeit.

Unter erschwerten Bedingungen – Trainer Mensen musste in den ersten Trainingseinheiten urlaubsbedingt auf viele Spieler verzichten – erwischten die Hausherren einen Start nach Maß. Nach exakt einer halben Stunde brachte Maximilian Westing die Heimelf mit einem sehenswerten Treffer verdient mit 1:0 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange: In der 40. Minute nutzte Jonah Etzrodt eine Unachtsamkeit in der Defensive der Gastgeber aus und erzielte den psychologisch wichtigen 1:1-Ausgleich vor dem Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel machte sich der konditionelle Rückstand der Heimelf bemerkbar. Während bei Erika-Altenberge merklich die Kräfte schwanden, schalteten die eingespielten Gäste einen Gang hoch. Nur fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff drehte der agile Etzrodt mit seinem zweiten Tor die Partie auf 1:2. Berke Irgi sorgte in der 80. Minute mit dem 1:3 für den Endstand. Meppens Trainer Metin Yaygan zeigte sich hochzufrieden und betonte, dass seine Mannschaft aufgrund der Dominanz im zweiten Durchgang sogar noch höher hätte gewinnen können.