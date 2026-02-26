Härtetest in Mondorf: Rheinbach setzt auf die Kraft des Kollektivs

Nach dem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen Flittard steht der SC Rheinbach vor einer der anspruchsvollsten Auswärtsaufgaben der aktuellen Saisonphase. Am kommenden Spieltag gastiert die Mannschaft von Trainer Stefan Behr-O’Hara beim TuS Mondorf – einem Gegner, der den Rheinbachern physisch wie spielerisch alles abverlangen wird.

Die Vorzeichen für den SC Rheinbach könnten personell kaum schwieriger sein. Wie schon am vergangenen Wochenende muss Behr-O’Hara auf eine Reihe wichtiger Akteure verzichten. Doch der Coach gibt sich kämpferisch und richtet den Fokus bewusst auf die Spieler, die zur Verfügung stehen: „Jammern bringt uns nicht weiter und ist auch nicht zielführend“, betont der Übungsleiter. Die Marschroute ist klar: Die Ausfälle sollen durch eine geschlossene Mannschaftsleistung kompensiert werden.

Die Analyse des Gegners fällt respektvoll aus. Behr-O’Hara charakterisiert den TuS Mondorf als eine Mannschaft, die über eine enorme körperliche Robustheit verfügt, gleichzeitig aber über hohe spielerische Qualitäten verfügt. Besonders das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber gilt als Prunkstück.

Für den SC Rheinbach bedeutet dies in der taktischen Umsetzung: höchste Disziplin in der Vorwärtsbewegung. „Wir müssen die Fehlerquote minimieren und unnötige Ballverluste vermeiden“, fordert der Trainer. Ein zu offenes Spiel oder leichtfertige Ballverluste im Zentrum könnten gegen die konterstarken Mondorfer fatal enden.

Die Basis: Der „unbedingte Wille“

Dass die Mannschaft trotz der Personalnot punkten kann, hat sie gegen Flittard bewiesen. Dort sah Behr-O’Hara ein „starkes Kollektiv“, das bereit war, bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Genau diese Mentalität wird auch in Mondorf der Schlüssel zum Erfolg sein. „Wir brauchen wieder den unbedingten Willen und die mannschaftliche Geschlossenheit“, so die klare Zielsetzung für das Wochenende.