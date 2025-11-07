Härtetest in Hildburghausen

Sportlich befinden sich beide Teams in unterschiedlichen Ausgangslagen. Hildburghausen liegt mit zwei Spielen weniger und sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Meiningen noch mittendrin im Kampf um die Tabellenspitze. Suhl hingegen hat in den letzten Wochen an Form eingebüßt und wartet mittlerweile seit fünf Spielen auf einen vollen Erfolg. Die anfängliche Aufstiegseuphorie ist spürbar abgeklungen, sodass Trainer Sven Stößel und sein Team dringend Punkte benötigen, um wieder Anschluss an die oberen Tabellenränge zu halten.

Für Stößel hat die Partie zudem einen persönlichen Bezug: Er stammt aus dem Heldburger Unterland, spielte früher in Heldburg, Westhausen und Milz und verfolgt den Südthüringer Fußball nach wie vor aufmerksam. Dennoch betont der Suhler Coach: „Direkte Verbindungen nach Hildburghausen habe ich nicht, für mich ist das ein normales Auswärtsspiel.“

Das Duell verspricht intensiv zu werden. Hildburghausen nutzt seinen engen Kunstrasenplatz, um permanent Druck zu erzeugen – jeder Ballverlust kann schnell gefährlich werden, wie Stößel beim 2:1-Sieg der Gastgeber gegen Ohratal vor Ort beobachten konnte. Dennoch sieht er auch Chancen für seine Mannschaft: „Wir können befreit aufspielen, die Favoritenrolle liegt klar bei Hildburghausen. Unser technisch versiertes Team kommt auf diesem Untergrund gut zurecht.“

Beide Teams waren zudem in der vergangenen Woche unfreiwillig pausiert: Suhl konnte sein Heimspiel gegen Erlau nicht bestreiten, Hildburghausen fiel die Partie in Ifta zum Opfer. „Wir hatten dadurch keinen Rhythmusverlust, denn auch Hildburghausen musste kürzlich aussetzen“, so Stößel.

Für die Suhler ist das Spiel in Hildburghausen eine harte Prüfung – doch vielleicht gelingt ihnen im „Käfig“ die ersehnte Trendwende. Spannung ist garantiert, wenn der Ball am Sonntag um 14 Uhr rollt.