Härtetest in Haibach: Osterhofens Nimbus auf dem Prüfstand

Am zweiten Spieltag der Rückrunde der Kreisliga Straubing wartet auf den nach wie vor ungeschlagenen Ligaprimus SpVgg Osterhofen das sehr unangenehme Gastspiel beim formstarken Rangvierten SV Haibach. Die Verfolger dürfen am Wochende allesamt zuhause ran: der Tabellenzweite Neuhausen empfängt Aufsteiger Langdorf, der SC Zwiesel erwartet den SV Winzer und der TSV Regen ist gegen den SV Perkam klarer Favorit. Mit der DJK SB Straubing und dem SV Auerbach duellieren sich zwei Tabellennachbarn um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Stephansposching werden wir trotz ihrer negativen Serie auf keinen Fall unterschätzen. Wir wollen von Beginn an einen konzentrierten und motivierten Auftritt zeigen und zuhause vor unseren Zuschauern auf Sieg spielen." Personal: Hinter dem Einsatz von Armando Schreder steht noch ein Fragezeichen, ansonsten fehlen weiterhin die Langzeitausfälle.

Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Die Niederlage gegen Zwiesel war bitter, die Mannschaft hätte sich was Zählbares verdient gehabt und hat bis zur letzten Minute eine gute Mentalität gezeigt. Wir wollen wieder in die Spur finden und freuen uns auf den Auftritt beim heimstarken TSV Lindberg. In der "Bayerwald- Kultstätte" müssen meine Spieler die absolute Bereitschaft mitbringen, um eine Chance zu haben. Grundsätzlich können wir nur überraschen, vielleicht kommt das Quäntchen Glück wieder mal zurück." Personal: Marcel Nothaft, Tobias Staudinger, David Büttner, Benjamin Hacker und Matthias Klendauer stehen auf der Ausfallliste.





Morgen, 14:00 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel SV Winzer Winzer 14:00 PUSH

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Nach dem hart erkämpften Sieg gegen die keinesfalls wie ein Tabellenletzter auftretenden Stephansposchinger wartet mit Winzer die nächste unangenehme Aufgabe auf uns. Sie haben viel Qualität im Kader und hängen für uns sehr überraschend im Tabellenkeller fest. Nichtsdestotrotz glauben wir an uns und wollen die drei Punkte in Zwiesel behalten." Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommen dieses Mal auch noch Lorenz Pinker und Pa Secka. Dafür kehrt Ben Eichinger in den Kader zurück.

Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Gegen die DJK Straubing haben wir wieder eine sehr kämpferische und gute Leistung gezeigt und ein Sieg wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Leider konnten wir wieder nur einen Punkt holen. Nun wartet mit dem SC Zwiesel ein Mitfavorit auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Ich freue mich aber riesig auf das Spiel, da ich früher selbst für Zwiesel gespielt habe und viele bekannte Gesichter wiedersehe. Wir werden unser Bestmöglichstes geben, um vielleicht etwas Zählbares mitzunehmen." Personal: Fehlen werden Lukas Uhl, Christian Falter, Philipp Härtinger und David Neumeier. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Patrick Zauner.



Der SV Winzer (links) gastiert am Samstag beim SC Zwiesel. – Foto: Mike Sigl









Morgen, 14:00 Uhr TSV Regen TSV Regen SV Perkam Perkam 14:00 PUSH

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Leider konnten wir gegen Langdorf die vorherigen Leistungen nicht bestätigen und mussten mit leeren Händen nach Hause fahren. Gegen Perkam erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft. Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist ein Heimsieg Pflicht. Dazu benötigen wir aber wieder eine deutliche Leistungssteigerung." Personal: Nicht mit dabei sind Josef Kölbl, Lukas Schmid, Paul Loibl und Maxi Kappl.

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Leider konnten wir trotz starker zweiter Halbzeit gegen einen guten Gegner aus Oberschneiding nichts holen. Die Aufgabe in Regen wird bestimmt nicht leichter. Der TSV spielt jetzt plötzlich um den zweiten Tabellenpiatz mit und diese Situation wird ihnen noch mehr Auftrieb geben. Unsere Leistungskurve geht aber auch leicht nach oben und wenn wir mal über 90 Minuten konzentriert spielen können, wird es für Regen bestimmt nicht einfach gegen uns zu gewinnen. Wir sind krasser Außenseiter. Vielleicht ist das unsere Chance zu gewinnen." Personal: Sebastian Kripp, Michal Traijer und Simon Lausser stehen nicht zur Verfügung.





