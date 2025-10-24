Härtetest in Haibach: Osterhofens Nimbus auf dem Prüfstand

Am zweiten Spieltag der Rückrunde der Kreisliga Straubing wartet auf den nach wie vor ungeschlagenen Ligaprimus SpVgg Osterhofen das sehr unangenehme Gastspiel beim formstarken Rangvierten SV Haibach. Die Verfolger dürfen am Wochende allesamt zuhause ran: der Tabellenzweite Neuhausen empfängt Aufsteiger Langdorf, der SC Zwiesel erwartet den SV Winzer und der TSV Regen ist gegen den SV Perkam klarer Favorit. Mit der DJK SB Straubing und dem SV Auerbach duellieren sich zwei Tabellennachbarn um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Stephansposching werden wir trotz ihrer negativen Serie auf keinen Fall unterschätzen. Wir wollen von Beginn an einen konzentrierten und motivierten Auftritt zeigen und zuhause vor unseren Zuschauern auf Sieg spielen."
Personal: Hinter dem Einsatz von Armando Schreder steht noch ein Fragezeichen, ansonsten fehlen weiterhin die Langzeitausfälle.
Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): "Die Niederlage gegen Zwiesel war bitter, die Mannschaft hätte sich was Zählbares verdient gehabt und hat bis zur letzten Minute eine gute Mentalität gezeigt. Wir wollen wieder in die Spur finden und freuen uns auf den Auftritt beim heimstarken TSV Lindberg. In der "Bayerwald- Kultstätte" müssen meine Spieler die absolute Bereitschaft mitbringen, um eine Chance zu haben. Grundsätzlich können wir nur überraschen, vielleicht kommt das Quäntchen Glück wieder mal zurück."
Personal: Marcel Nothaft, Tobias Staudinger, David Büttner, Benjamin Hacker und Matthias Klendauer stehen auf der Ausfallliste.
Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Nach dem hart erkämpften Sieg gegen die keinesfalls wie ein Tabellenletzter auftretenden Stephansposchinger wartet mit Winzer die nächste unangenehme Aufgabe auf uns. Sie haben viel Qualität im Kader und hängen für uns sehr überraschend im Tabellenkeller fest. Nichtsdestotrotz glauben wir an uns und wollen die drei Punkte in Zwiesel behalten."
Personal: Zu den bekannten Ausfällen kommen dieses Mal auch noch Lorenz Pinker und Pa Secka. Dafür kehrt Ben Eichinger in den Kader zurück.
Christopher Krawetz (Trainer SV Winzer): "Gegen die DJK Straubing haben wir wieder eine sehr kämpferische und gute Leistung gezeigt und ein Sieg wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Leider konnten wir wieder nur einen Punkt holen. Nun wartet mit dem SC Zwiesel ein Mitfavorit auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Ich freue mich aber riesig auf das Spiel, da ich früher selbst für Zwiesel gespielt habe und viele bekannte Gesichter wiedersehe. Wir werden unser Bestmöglichstes geben, um vielleicht etwas Zählbares mitzunehmen."
Personal: Fehlen werden Lukas Uhl, Christian Falter, Philipp Härtinger und David Neumeier. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Patrick Zauner.
Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Leider konnten wir gegen Langdorf die vorherigen Leistungen nicht bestätigen und mussten mit leeren Händen nach Hause fahren. Gegen Perkam erwarte ich eine Reaktion der Mannschaft. Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist ein Heimsieg Pflicht. Dazu benötigen wir aber wieder eine deutliche Leistungssteigerung."
Personal: Nicht mit dabei sind Josef Kölbl, Lukas Schmid, Paul Loibl und Maxi Kappl.
Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Leider konnten wir trotz starker zweiter Halbzeit gegen einen guten Gegner aus Oberschneiding nichts holen. Die Aufgabe in Regen wird bestimmt nicht leichter. Der TSV spielt jetzt plötzlich um den zweiten Tabellenpiatz mit und diese Situation wird ihnen noch mehr Auftrieb geben. Unsere Leistungskurve geht aber auch leicht nach oben und wenn wir mal über 90 Minuten konzentriert spielen können, wird es für Regen bestimmt nicht einfach gegen uns zu gewinnen. Wir sind krasser Außenseiter. Vielleicht ist das unsere Chance zu gewinnen."
Personal: Sebastian Kripp, Michal Traijer und Simon Lausser stehen nicht zur Verfügung.
Simon Meindl (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Wie schon in Winzer mussten wir auch in Auerbach eine bittere Niederlage hinnehmen. Mit einem stark ersatzgeschwächten Kader haben wir es lange Zeit sehr gut gemacht und hätten durchaus auch etwas Zählbares mit nach Hause nehmen können. Ich kann uns allen keinen Vorwurf machen und ich bin wirklich stolz auf das Team für die Leistung. Wir stehen immer noch sehr gut da und spielen bislang eine hervorragende Runde. Diese Woche wollen wir aber unbedingt das Heimspiel gegen Langdorf für uns entscheiden. Wir müssen es wieder hinbekommen, über 90 Minuten eine starke Leistung an den Tag zu legen. Es wird ein sehr kampfbetontes und laufintensives Spiel werden und jedem Spieler muss bewusst sein, dass wir 100 Prozent Einsatz brauchen werden, um weiter unter den ersten Tabellenplätzen dabei sein zu können."
Personal: Einige Spieler kehren wieder aus dem Urlaub oder einer Verletzung zurück ins Team.
Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Den zweiten Derbysieg gegen Regen haben wir uns mit großem Einsatz durchaus verdient. Außerdem konnten wir vieles von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Diese Leistung gilt es nun in Neuhausen zu bestätigen, wo mit Sicherheit keine einfachere Aufgabe auf uns wartet. Wenn wir im Vergleich zur Vorwoche nur ein paar Prozentpunkte nachlassen, wird beim Tabellenzweiten wohl nichts zu holen sein. Daher müssen wir als Mannschaft wieder alles in die Waagschale werfen und wären mit einem Punktgewinn zufrieden."
Personal: Der Kader dürfte im Vergleich zur Vorwoche unverändert bleiben.
Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Mit dem hart erkämpften Punkt in Winzer können wir leben, auch wenn wir spielerisch nicht zufrieden sein konnten. Mit Auerbach erwartet unser junges Team nun ein ganz schwerer Brocken, denn der SV hat sich nach schwachem Saisonstart kontinuierlich aus dem Tabellenkeller herausgekämpft und zählt mittlerweile zu einer der formstärksten Mannschaften der Liga. Unser einziger Sieg gegen sie liegt zudem bereits mehr als sechs Jahre zurück und auch die Bilanz aller bisherigen Begegnungen spricht klar für unseren Gast. Dass wir trotzdem nicht chancenlos sind, haben wir mit dem Remis im Hinspiel bewiesen. Darum hoffen wir gegen die kampfstarken und eingespielten Auerbacher auf unseren ersten Heimsieg."
Personal: Der Kader dürfte voraussichtlich komplett sein.
Christian Weigl (Trainer SV Auerbach): "Gegen Neuhausen konnten wir das Spiel noch drehen und verdient einen Sieg gegen den Tabellenzweiten einfahren. Nun haben wir die schwere Auswärtsaufgabe in Straubing vor der Brust. Unser direkter Tabellennachbar steht mächtig unter Druck und konnte gegen Winzer nicht den erhofften Befreiungsschlag erzielen. Natürlich wollen wir bei diesem Spiel die Punkte nach Auerbach holen und den Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Hierfür brauchen wir allerdings wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung."
Personal: Rafael Jessberger, Karl Janka, Alessandro Seeböck und Andre Raithmeier können nicht mitwirken.
Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Gegen Perkam haben wir uns das Leben in der zweiten Halbzeit selbst schwer gemacht, wobei die Hausherren aber auch eine sehr engagierte Leistung gezeigt haben. Umso wichtiger war, dass wir das Derby für uns entscheiden konnten. Im Heimspiel gegen Viechtach wollen wir nachlegen. Das ruppige Hinspiel konnten wir für uns entscheiden und dies ist auch die Vorgabe für Sonntag, wo wir unsere Serie von sieben Spielen ohne Niederlage verteidigen und mit unseren tollen Fans im Rücken die nächsten Punkte einfahren wollen. Dafür müssen wir defensiv konzentriert arbeiten, die Basics auf den Platz bringen und weiter unsere formstarke Offensive in Szene setzen."
Personal: Tomas Cekovsky fehlt krankheitsbedingt bereits seit zwei Spielen. Sein Einsatz entscheidet sich kurzfristig, ähnlich wie der von weiteren angeschlagenen oder kranken Spielern. Bei den Langzeitverletzten bleibt alles wie gehabt.
Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Gegen den SV Haibach haben wir uns es in den ersten 45 Minuten selbst schwer gemacht und konnten nach einer guten zweiten Hälfte leider nichts Zählbares mitnehmen. Gegen Oberschneiding gehen wir als klarer Außenseiter ins Spiel und wären mit einem Auswärtszähler schon zufrieden."
Personal: Lukas Probst, Patrick Preuß, Tobias Riepl, Luis Wagner und Dustin Segl fallen aus.
Markus Rainer (Spielertrainer SV Haibach): "Unsere Leistung gegen Viechtach war in den ersten 20 Minuten wirklich gut, aber dann haben wir für unser Spiel viel zu wenig gemacht. Jetzt kommt der designierte Meister zu uns. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und dann schauen wir was rauskommt. Druck haben wir in diesem Spiel definitiv nicht."
Personal: Es fehlen Andreas Schmid, Tobias Landsdorfer und Stephan Mühlbauer.
Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Das Heimspiel gegen Lindberg war sehr gut von unserer Seite. In Haibach müssen wir die nächste Herausforderung bewältigen. Wir treffen auf eine enorm kampfstarke Mannschaft, die mit Sicherheit um die Aufstiegsplätze mitspielen wird. Für uns gilt es, weiterhin konzentriert zu arbeiten und unsere Ziele zu verfolgen."
Personal: Neben dem verletzten Tobi Hanninger (Hüft-OP) bangt der Spitzenreiter noch um einige angeschlagene Spieler, bei denen sich der Einsatz kurzfristig entscheidet.