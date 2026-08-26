Härtetest im Schatten der Burg: Freren reist in die Grafschaft

Vier Teams mit zehn Punkten, zwei weitere nur einen Zähler dahinter, enger könnte es an der Spitze der Bezirksliga Weser-Ems 3 kaum sein. Und der 5. Spieltag liefert direkt die nächsten Geschichten.
Spitzenreiter SG Freren muss am Freitag nach Bad Bentheim, während Vorwärts Nordhorn II zeitgleich Baccum empfängt. Am Sonntag geht es Schlag auf Schlag: Unter anderem will Schwefingen in Veldhausen endlich die ersten Punkte, Emsbüren sucht in Laxten nach dem Ende des Fehlstarts und Listrup empfängt Langen.
Besonders reizvoll: Bokeloh gegen Altenlingen. Der noch ungeschlagene Aufsteiger trifft auf einen der Aufstiegsfavoriten und beide kennen sich bereits aus dem Pokal.
Acht Spiele, eine völlig offene Spitze und reichlich Druck im Tabellenkeller. Die Spielberichte schlagen hier wieder nach und nach auf.
Am Freitagabend um 20 Uhr gastiert Spitzenreiter SG Freren beim SV Bad Bentheim. Die Mannschaft von Sascha Wald und Stefan Thünemann ist nach vier Spielen noch ungeschlagen und führt mit zehn Punkten und 14:4 Toren die Tabelle an. Zuletzt verwandelte Freren gegen Olympia Laxten einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg.
Im Mittelpunkt steht Jan-Hendrik Wecks: Acht Tore in vier Spielen machen ihn zum aktuellen Führenden der Torjägerliste. Gegen Laxten drehte er die Partie mit einem Hattrick nahezu im Alleingang.
Doch im Schatten der Burg wartet ein formstarker Gegner. Bad Bentheim steht mit sieben Punkten auf Rang sieben und kommt nach Siegen gegen Altenlingen (4:2) und Schwefingen (3:0) mit Rückenwind. Joshua da Cunha steuerte in drei Einsätzen bereits drei Treffer bei.
Freren will die Spitze verteidigen, die Burgstädter den dritten Sieg in Folge, beste Voraussetzungen für einen heißen Freitagabend.