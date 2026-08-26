Härtetest im Schatten der Burg: Freren reist in die Grafschaft

– Foto: Sascha Drenth

Vier Teams mit zehn Punkten, zwei weitere nur einen Zähler dahinter, enger könnte es an der Spitze der Bezirksliga Weser-Ems 3 kaum sein. Und der 5. Spieltag liefert direkt die nächsten Geschichten.

Spitzenreiter SG Freren muss am Freitag nach Bad Bentheim, während Vorwärts Nordhorn II zeitgleich Baccum empfängt. Am Sonntag geht es Schlag auf Schlag: Unter anderem will Schwefingen in Veldhausen endlich die ersten Punkte, Emsbüren sucht in Laxten nach dem Ende des Fehlstarts und Listrup empfängt Langen.

Besonders reizvoll: Bokeloh gegen Altenlingen. Der noch ungeschlagene Aufsteiger trifft auf einen der Aufstiegsfavoriten und beide kennen sich bereits aus dem Pokal.

Acht Spiele, eine völlig offene Spitze und reichlich Druck im Tabellenkeller. Die Spielberichte schlagen hier wieder nach und nach auf.