Härtetest im Landespokal: Burg fordert Fortuna Magdeburg

Am kommenden Samstag startet für den Burger BC 08 die Pflichtspielsaison 2025/26 mit einer anspruchsvollen Aufgabe im Landespokal Sachsen-Anhalt. Die Blau-Weißen treffen auf den Verbandsligisten Fortuna Magdeburg – ein echter Härtetest nur eine Woche vor dem Punktspielauftakt in der Landesklasse 1. Die Vorzeichen sind klar: Burg verpasste in der vergangenen Spielzeit als Zweiter der Landesklasse 2 nur knapp den Aufstieg und hat sich in der Sommerpause gezielt verstärkt. In der Vorbereitung setzte die Elf mit einem 2 : 2 gegen den Verbandsligisten FSV Barleben bereits ein Ausrufezeichen. Nun will das Team zeigen, dass es auch gegen höherklassige Gegner mithalten kann. Fortuna Magdeburg reist als Favorit an. Die Magdeburger beendeten die letzte Saison in der Verbandsliga auf Rang vier und wollen im Pokal den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen. Die Fortunen gehen selbstbewusst in das bevorstehende Duell, wissen aber um die Heimstärke und Motivation der Gastgeber. Für beide Teams ist die Partie ein erster echter Formtest unter Wettkampfbedingungen – und die Fans dürfen sich auf einen Pokalfight mit offenem Visier freuen.

Liveticker: https://www.fupa.net/news/haertetest-im-landespokal-burg-fordert-fortuna-magdeburg-3120808?debug=preview,nocache