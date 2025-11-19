Härtetest im „Eifel-Derby“ nicht bestanden

Was wäre wenn…? Diese Frage konnte man im hart umkämpften, spannenden und stets fairen Spiel gegen die SG Hellenthal bereits nach einer Minute stellen: Steffi Drießen drang nach einem unnachahmlichen Sololauf durch die gesamte Hintermannschaft in den Sechzehner (wirklich in oder nicht ganz?) ein und wurde dort zu Fall gebracht. Die Unparteiische sah das Foul vor dem Strafraum und entschied auf indirekten Freistoß für Mutscheid. Sandras anschließende Rückgabe war dann eher ein Geschenk für die Gästekeeperin. Anschließend konnte das Spiel Fahrt aufnehmen, beide Mannschaften schenkten sich nichts und kämpften um jeden Zentimeter. Mutscheid versuchte v.a. über die agile Steffi Drießen das Spiel nach vorne anzukurbeln, während Hellenthal über schnelle Konter stets gefährlich blieb. Bestnoten verdiente sich u.a. Hellenthals Luisa Richter, die sich mutig in bester Sergio Ramos-Manier in jeden Zweikampf warf (Fußballromantikern dürfte das Herz aufgegangen sein) und Mutscheids Toptorjägerin Leah Burggraf weitestgehend kaltstellte. Nach dem 0:0 zur Pause konnte Hellenthal in Halbzeit 2 mehr aktiven Druck auf das Mutscheider Tor ausüben, was nach einem Eckball dann zur Gästeführung führte. Die spielfreudige Kapitänin Lena Fink erhöhte per Distanzschuss auf 2:0. Doch so ganz wollten sich die Mutscheiderinnen nicht geschlagen geben. Einer vergebenen Großchance von Leah folgte der Anschlusstreffer durch selbige. Mutscheid warf nun alles nach vorne, ein Konter in der Nachspielzeit brach jedoch den letzten einheimischen Widerstand.

Auch wenn es dieses Mal nichts Zählbares zu holen gab, war dieses Spiel, wie die gesamten letzten Wochen, beste Werbung für den Frauenfußball (auch in der Kreisliga). Trotz hart geführter Zweikämpfe blieb das Spiel immer fair, beide Mannschaften legten größtmöglichen Respekt voreinander an den Tag (bzw. auf den Platz). An dieser Stelle Glückwunsch an die SG Hellenthal und alles Gute im weiteren Saisonverlauf, vielleicht sogar im Aufstiegsrennen…