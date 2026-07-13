Härtetest gegen Paderborn: Hannover 96 kassiert erste Niederlage

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Beim XXL-Test über 120 Minuten unterliegt das Team von Christian Titz Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn mit 2:3 – Jean Hugonet feiert dennoch einen gelungenen Premierenmoment.

Christian Titz setzte auch im vierten Test auf zwei unterschiedliche Mannschaften für die beiden Spielhälften. Verzichten musste der Cheftrainer auf Daisuke Yokota, der aus Belastungsgründen pausierte, sowie Yunus Ünal, der wegen einer Zerrung im Oberschenkel geschont wurde.

Nach drei erfolgreichen Testspielen hat Hannover 96 den ersten Dämpfer der Sommervorbereitung hinnehmen müssen. Im ungewöhnlichen XXL-Test über zweimal 60 Minuten unterlagen die Niedersachsen Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn mit 2:3 (2:1). Jean Hugonet erzielte dabei sein erstes Tor im Trikot der Roten, ehe die Gastgeber die Partie nach der Pause drehten.

In den ersten 30 Minuten bestimmten intensive Zweikämpfe und hohes Pressing das Geschehen. Klare Torchancen blieben zunächst auf beiden Seiten Mangelware.

Bereits nach wenigen Minuten musste Hannover den ersten Rückschlag verkraften. Torhüter Leo Weinkauf verletzte sich bei einem Zusammenprall und konnte die Partie nicht fortsetzen. Dadurch feierte Sommerneuzugang Pascal Loretz bereits in der sechsten Minute früher als geplant sein Debüt im 96-Trikot.

Im zweiten Spielviertel belohnte sich Hannover für eine engagierte Vorstellung. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Lars Gindorf präzise in den Strafraum, wo Jean Hugonet am höchsten stieg und per Kopf das 1:0 erzielte (32.). Für den französischen Innenverteidiger war es der erste Treffer im Trikot der Niedersachsen.

Kurz vor der Pause glich Paderborn jedoch aus. Steffen Tigges nutzte einen langen Ball hinter die Abwehr und ließ Loretz aus kurzer Distanz keine Chance (57.). Hannover antwortete praktisch im Gegenzug: Nach einem Freistoß von Joschua Siewert legte Stefan Teitur Thordarson direkt für Lars Gindorf auf, der die erneute Führung zum 2:1 besorgte (60.).

Paderborn nutzt seine Chancen

Nach dem Seitenwechsel wechselte Titz nahezu komplett durch. Lediglich Loretz blieb nach seiner frühen Einwechslung im Tor.

Im dritten Viertel kam der Bundesliga-Aufsteiger zurück. Der frühere Hannoveraner Stefano Marino traf mit einem abgefälschten Schuss zum 2:2-Ausgleich (76.). Zwar verteidigte Hannover in der Folge kompakt, doch im Schlussviertel gelang den Gastgebern noch der Siegtreffer. Sven Michel setzte sich auf der rechten Seite durch, legte quer auf Marino, der zum 3:2 einschob (98.).

Damit endete die Serie von drei Testspielsiegen in der Sommervorbereitung. Trotz der Niederlage zog Christian Titz auf der Homepage des Vereins ein positives Fazit.

„Für die jungen Spieler war es heute aber eine gute Erfahrung, in einer längeren Spielphase auf einen guten Gegner zu treffen“, erklärte der 96-Coach. „Unsere erfahreneren Spieler haben versucht, zu organisieren und zu führen. Im ersten Abschnitt haben wir zwei gute Standards reingebracht und sind so zu unseren Toren gekommen.“

Auch wenn das Ergebnis erstmals nicht stimmte, bot der Härtetest gegen einen Bundesliga-Aufsteiger wertvolle Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison.