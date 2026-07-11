Härtetest gegen den Drittligisten: TSV Havelse gastiert bei Atlas

Mit dem TSV Havelse erwartet den SV Atlas Delmenhorst am Samstag der bislang anspruchsvollste Gegner der laufenden Sommervorbereitung. Der Drittligist reist als klarer Gradmesser nach Delmenhorst und bietet dem Regionalliga-Aufsteiger die Gelegenheit, den eigenen Leistungsstand gegen ein Team aus einer höheren Spielklasse zu überprüfen.

Für die Gastgeber steht dabei weniger das Ergebnis als vielmehr die sportliche Entwicklung im Vordergrund. Gegen einen Gegner mit hoher individueller Qualität und professionellen Strukturen will das Trainerteam weitere Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die Regionalliga gewinnen.