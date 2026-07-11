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Härtetest gegen den Drittligisten: TSV Havelse gastiert bei Atlas
Regionalliga-Aufsteiger empfängt am Samstagnachmittag einen anspruchsvollen Testspielgegner mit viel Erfahrung.
Der SV Atlas Delmenhorst setzt seine Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison mit einem hochkarätigen Testspiel fort. Am Samstag um 15 Uhr ist Drittligist TSV Havelse im Stadion Düsternort zu Gast – ein Vergleich, der wichtige Erkenntnisse liefern soll.
Mit dem TSV Havelse erwartet den SV Atlas Delmenhorst am Samstag der bislang anspruchsvollste Gegner der laufenden Sommervorbereitung. Der Drittligist reist als klarer Gradmesser nach Delmenhorst und bietet dem Regionalliga-Aufsteiger die Gelegenheit, den eigenen Leistungsstand gegen ein Team aus einer höheren Spielklasse zu überprüfen.
Für die Gastgeber steht dabei weniger das Ergebnis als vielmehr die sportliche Entwicklung im Vordergrund. Gegen einen Gegner mit hoher individueller Qualität und professionellen Strukturen will das Trainerteam weitere Erkenntnisse für die Vorbereitung auf die Regionalliga gewinnen.
Auch für die Zuschauer verspricht die Begegnung einen attraktiven Fußballnachmittag. Der TSV Havelse blickt auf eine traditionsreiche Vereinsgeschichte zurück und spielte bereits in den 1990er-Jahren in der 2. Bundesliga. Zudem stehen mehrere erfahrene und bekannte Akteure im Kader der Niedersachsen.
Anpfiff der Partie ist am Samstag um 15 Uhr im Stadion Düsternort. Der Eintritt kostet 5 Euro. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.