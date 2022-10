– Foto: Norbert Herrmann

Härtetest für Pullach - Lamotte-Elf will Eggenfeldens Serie stoppen Fünf Spiele in Folge ungeschlagen

SV Pullach geht nach dem Unentschieden gegen die SpVgg aus Landshut optimistisch ins Heimspiel gegen Eggenfelden.

Pullach – Der ganz große Frust ist bei Fabian Lamotte verflogen: Der Trainer des SV Pullach will dem durch zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit verschenkten Sieg bei der SpVgg Landshut nicht mehr nachtrauern, sondern aus dem 2:2 gegen den Tabellendritten lieber Mut für das anstehende Landesliga-Heimspiel gegen den SSV Eggenfelden schöpfen. „Wir sollten mitnehmen, dass wir über weite Strecken gut dagegengehalten haben“, sagt Lamotte vor der Partie, die auf Wunsch der Gäste erst am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) stattfindet.

So., 30.10.2022, 14:00 Uhr SV Pullach SV Pullach SSV Eggenfelden Eggenfelden 14:00 live PUSH

Auch gegen die zweite niederbayerische Mannschaft in der Landesliga Südost erwartet die Raben eine anspruchsvolle Aufgabe: Eggenfelden ist seit fünf Spielen ungeschlagen, steht auf Rang sechs und ist laut Lamotte „eine gut organisierte, robuste Mannschaft, von der Spielanlage ähnlich wie wir.“ Der 39-Jährige, der über den gleichen Kader wie in Landshut verfügen kann, glaubt an ein enges Duell, in dem letztlich die Tagesform seiner Elf den Ausschlag geben wird: „Wenn wir es von der Intensität her ähnlich gut machen wie gegen Landshut, können wir gewinnen. Wenn nicht, werden wir verlieren.“