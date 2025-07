Härtetest für den VfL: Osnabrück trifft auf Viktoria Pilsen

Zum Abschluss des Trainingslagers in Tirol erwartet den VfL Osnabrück am Samstagnachmittag (Anpfiff: 15:30 Uhr) mit dem FC Viktoria Pilsen ein echter Gradmesser. Der tschechische Erstligist zählt seit Jahren zur nationalen Spitze, war zuletzt Vizemeister hinter Slavia Prag und steht kurz vor der Qualifikation zur UEFA Champions League. Für die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz ist die Partie somit eine wertvolle Standortbestimmung nach einer Woche voller intensiver Trainingseinheiten.

Mit Pavel Sulc (20 Tore, 13 Assists) stellt Pilsen zudem einen herausragenden Offensivspieler. Auch Talente wie Jiri Panos (mit 16 Jahren jüngster Torschütze der Vereinsgeschichte) und Routiniers wie Innenverteidiger Lukas Hejda gehören zu den Schlüsselspielern. Die Testpartie dient Pilsen als Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt gegen den Servette FC in der Champions-League-Qualifikation.

Viktoria Pilsen ist nicht nur als Heimat des berühmten Bieres bekannt, sondern auch als fester Bestandteil des europäischen Klubfußballs. Sechs nationale Meisterschaften, regelmäßige Teilnahmen an Champions League und Europa League sowie ein drittwertvollster Kader der tschechischen Liga sprechen für sich. Der Klub aus Westböhmen verfügt über ein erfahrenes Trainerteam um den 73-jährigen Miroslav Koubek und zählt mit einem Marktwert von knapp 60 Millionen Euro zu den Schwergewichten der Liga.

Für den VfL Osnabrück steht das Spiel unter anderen Vorzeichen: Die Vorbereitung hat gerade erst begonnen, doch Cheftrainer Timo Schultz will die bisherigen Trainingsinhalte nun erstmals unter Wettbewerbsbedingungen sehen. „Es ist ein Gegner, der in die Champions League kommen möchte und eine extrem physisch starke Mannschaft vorweist. Deshalb wird es ein guter Test für uns sein“, so Schultz im Vorfeld.

Nach dem 9:0-Erfolg im ersten Test gegen den SV Büren wird nun eine ganz andere Qualität gefordert sein – körperlich wie taktisch. Schultz kündigte an, dass möglichst alle Spieler zum Einsatz kommen sollen. Einzig Nikky Goguadze, Bernd Riesselmann und Luc Ihorst (alle angeschlagen bzw. krank) sowie Bjarke Jacobsen (noch im Aufbau) werden ausfallen. Die U19-Spieler Luca Kröger und Ole Fehring könnten dagegen Minuten sammeln.