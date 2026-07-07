Härtetest: Der FC Memmingen gegen Schweizer Erstlisten FC Lugano

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Mit dem Schweizer Erstligisten FC Lugano kommt der hochklassigste Testspielgegner der Sommervorbereitung zum FC Memmingen am Dienstagabend in die Arena. Der Eintritt zu diesem internationalen Freundschaftsspiel ist auf Stehplätzen frei, Sitzplatzkarten können vor Ort für nur 5 Euro direkt an der Tribüne gelöst werden. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Beim Brauhaus-Cup in Kempten war der FCM noch mit großem Aufgebot angetreten, auch um die Belastung zu verteilen und mit den Kräften vor dem Dienstag-Test zu haushalten. In der Vorbereitung ist nun Halbzeit – Punktspiel-Start ist vom 23. – 25. Juli. Cheftrainer Matthias Günes lässt wissen, dass sich in kommenden Tagen und Wochen herauskristallisieren wird, wer vorerst zur Stammbesetzung des Regionalliga-Kaders zählen wird. Bisher kam das Team gut ohne größere Verletzungen durch die Trainingseinheiten.