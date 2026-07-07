Härtetest: Der FC Memmingen gegen Schweizer Erstligisten FC Lugano

– Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Mit dem Schweizer Erstligisten FC Lugano kommt der hochklassigste Testspielgegner der Sommervorbereitung zum FC Memmingen am Dienstagabend in die Arena. Der Eintritt zu diesem internationalen Freundschaftsspiel ist auf Stehplätzen frei, Sitzplatzkarten können vor Ort für nur 5 Euro direkt an der Tribüne gelöst werden. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Beim Brauhaus-Cup in Kempten war der FCM noch mit großem Aufgebot angetreten, auch um die Belastung zu verteilen und mit den Kräften vor dem Dienstag-Test zu haushalten. In der Vorbereitung ist nun Halbzeit – Punktspiel-Start ist vom 23. – 25. Juli. Cheftrainer Matthias Günes lässt wissen, dass sich in kommenden Tagen und Wochen herauskristallisieren wird, wer vorerst zur Stammbesetzung des Regionalliga-Kaders zählen wird. Bisher kam das Team gut ohne größere Verletzungen durch die Trainingseinheiten.

Der FC Lugano ist nun mehr als ein echter Gradmesser und Härtetest. Die Schweizer absolvieren noch bis kommenden Samstag ein Trainingslager im Weiler Simmerberg. In der vergangenen Saison belegte das Team aus dem Kanton Tessin den dritten Platz in der Super-League. Der Pokalsieger der Eidgenossen von 2022 ist bereits ab 23. Juli in der Vorrunde der UEFA-Conference-League im Einsatz. Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti wird beim Internet-Portal transfermarkt.de auf einen Marktwert von 38 Millionen Euro taxiert. Bekannteste (und „wertvollste“) Spieler des FC Lugano sind der ehemalige italienische U21-Nationalspieler Mattia Zanotti (23 Jahre), Lukas Mai (26, Bayern München, Werder Bremen, Darmstadt 98) oder seit einem Jahr der schillernde ehemalige Bundesliga-Akteur Kevin Behrens (35, VfL Wolfsburg, Union Berlin).