Härtetest beim Angstgegner: VfB Hallbergmoos muss in Garmisch nachlegen

Hallbergmoos – Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Nach dem 2:1-Willenssieg gegen Eintracht Karlsfeld müssen die Fußballer des VfB Hallbergmoos nachlegen, wenn sie sich zur erweiterten Spitzengruppe der Landesliga zählen wollen. Allerdings geht es am Samstag (15 Uhr) zum Angstgegner 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Zwei Spiele, null Punkte: Die Reisebilanz ist mies – und die emotionale Verbindung noch schlimmer. Mit der ersten Niederlage in Garmisch verspielten die Hallberger im Mai 2024 die Relegation zur Bayernliga. Seit diesem Frustkick ging es gefühlt nur noch bergab – und jetzt geht es zurück an den Startpunkt der knapp eineinhalb Jahre andauernden fußballerischen Talfahrt. Trainer Andreas Giglberger lächelt die Geschichte in gewohnter Manier weg: „Vergangenes ist vergangen, und ich habe selbst noch nie in Garmisch gespielt.“

Sieben Zähler aus den bisherigen sechs Saisonspielen sind natürlich nicht der Anspruch einer Spitzenmannschaft. Giglberger sah am Dienstag gegen Karlsfeld jedoch einige Dinge, die ihm viel Hoffnung machen: Nach der Gelb-Roten Karte für Defensivarbeiter Jonas Mayr ackerten David Küttner und Moritz Sassmann auf der Doppel-Sechs, als wäre das seit jeher ihre Kernaufgabe. Beide Spieler sind eher kreative Offensivfußballer, opferten sich aber für die Mannschaft.

In Garmisch könnte zumindest einer der beiden diese defensive Rolle weiter bekleiden, weil Mayr diesmal nicht dabei ist. Giglberger macht sich aber keine Sorgen, weil er Alternativen wie beispielsweise Florian Schmuckermeier hat, der nahe an der ersten Elf dran ist. Klar ist unterdessen, dass der zweite Spielertrainer Andreas Kostorz bis auf Weiteres in der Innenverteidigung eingesetzt wird: „Er kann von hinten heraus mit seinen langen Bällen unser Spiel gut aufbauen“, sagt Giglberger. Im defensiven Mittelfeld hat Kostorz weder die Zeit noch den Raum, um unbedrängt das Angriffsspiel anzukurbeln. In den vergangenen Jahren hat sich das Niveau des gehobenen Amateurfußballs erheblich weiterentwickelt.

Sonderlob für Yannick Sassmann

Tatsache ist: Ihren ersten Punkt in Garmisch müssen die Hallberger auch ohne Außenspieler Tobias Krause holen. Dieser Ausfall schmerzt natürlich, jedoch hat der VfB auch hier Alternativen. Eine Option ist Yannick Sassmann, der gegen Karlsfeld das Siegtor erzielt hat und ein Sonderlob von Giglberger bekommt: „Er versucht immer, das umzusetzen, was wir ihm mitgeben und von ihm erwarten. Wir Trainer registrieren das sehr zufrieden.“ Solche Fortschritte nähren die Hoffnung, dass die Mannschaft das Zeug zum Topteam hat.