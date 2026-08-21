Härtetest am Bad: Markranstädt fordert Vizemeister Taucha

Die Tabellensituation nach dem 1. Spieltag liest sich für den SSV Markranstädt wie eine Momentaufnahme zum Genießen: Mit dem souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger VfB Schöneck 1912 reihten sich die Randleipziger direkt hinter der SG Handwerk Rabenstein auf dem zweiten Tabellenplatz ein. Doch am kommenden Samstag folgt im Stadion am Bad der Realitätscheck. Mit der SG Taucha 99 reist ein Kaliber an, das von vielen Experten als heißester Anwärter auf den Oberliga-Aufstieg gehandelt wird.
Der Vizemeister als klarer Favorit
Die Rollenverteilung vor dem Duell ist für SSV-Trainer Ronny Kujat unmissverständlich. Taucha verpasste in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft nur hauchdünn hinter der Reserve der SG Dynamo Dresden und untermauerte seine Ambitionen zum Auftakt mit einem späten 2:0-Heimsieg gegen den SC Freital II.
Ronny Kujat schätzt die Qualität des Gegners realistisch ein: „Am Wochenende spielen wir gegen eine Mannschaft, die natürlich die Ambition hat, aufzusteigen. Dass sie letztes Jahr das Rennen bis zum Schluss offen gehalten haben und nur knapp hinter Dynamo als Zweiter ins Ziel gekommen sind, sagt eigentlich schon alles über ihre Qualität aus. Ihr erstes Spiel haben sie nun auch schon gewonnen. Ganz klar: Es wird schwer für uns, Taucha ist der Favorit.“
Heimstärke und breiterer Kader als Trümpfe
Trotz der Außenseiterrolle blickt man beim SSV keineswegs ehrfurchtsvoll auf die anstehende Aufgabe. Der überzeugende Auftritt im Vogtland hat der jungen Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Zudem entspannt sich die personelle Situation am Bad weiter, da einige zuletzt angeschlagene Akteure unter der Woche wieder ins Training zurückgekehrt sind.
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt die Anstoßzeit. Gerne hätte der SSV das Duell vor einer stimmungsvollen Kulisse am Freitagabend ausgetragen, doch der Aufstiegsaspirant stimmte einer Verlegung nicht zu. „Wir hätten zwar gerne schon am Freitagabend gespielt, aber das wollte Taucha leider nicht mitmachen. Das ist ein bisschen schade, aber dann ist es eben so“, gibt sich Kujat pragmatisch.
Gegen den Favoriten setzt Kujat vor allem auf die gewohnte Heimstärke und die Bereitschaft, über die Schmerzgrenze zu gehen: „Wir spielen zu Hause, sind gut drauf und werden einen ordentlichen Fight liefern. Mal schauen, ob es am Ende reicht oder nicht.“ Ein Punktgewinn gegen den Aufstiegsfavoriten wäre für die Randleipziger ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um einen gesicherten Platz im Tabellenmittelfeld.