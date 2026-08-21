Härtetest am Bad: Markranstädt fordert Vizemeister Taucha Nach dem gelungenen 3:0-Auftaktsieg in Schöneck wartet auf den SSV Markranstädt am 2. Spieltag der Sachsenliga der erste echte Gradmesser. Mit der SG Taucha 99 gastiert am Samstag um 14:00 Uhr der amtierende Vizemeister im Stadion am Bad. von red · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Johannes Schmidt

Die Tabellensituation nach dem 1. Spieltag liest sich für den SSV Markranstädt wie eine Momentaufnahme zum Genießen: Mit dem souveränen 3:0-Auswärtserfolg beim Aufsteiger VfB Schöneck 1912 reihten sich die Randleipziger direkt hinter der SG Handwerk Rabenstein auf dem zweiten Tabellenplatz ein. Doch am kommenden Samstag folgt im Stadion am Bad der Realitätscheck. Mit der SG Taucha 99 reist ein Kaliber an, das von vielen Experten als heißester Anwärter auf den Oberliga-Aufstieg gehandelt wird.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Markranstädt Markranstädt SG Taucha 99 SG Taucha 14:00 PUSH

Der Vizemeister als klarer Favorit

Die Rollenverteilung vor dem Duell ist für SSV-Trainer Ronny Kujat unmissverständlich. Taucha verpasste in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft nur hauchdünn hinter der Reserve der SG Dynamo Dresden und untermauerte seine Ambitionen zum Auftakt mit einem späten 2:0-Heimsieg gegen den SC Freital II. Ronny Kujat schätzt die Qualität des Gegners realistisch ein: „Am Wochenende spielen wir gegen eine Mannschaft, die natürlich die Ambition hat, aufzusteigen. Dass sie letztes Jahr das Rennen bis zum Schluss offen gehalten haben und nur knapp hinter Dynamo als Zweiter ins Ziel gekommen sind, sagt eigentlich schon alles über ihre Qualität aus. Ihr erstes Spiel haben sie nun auch schon gewonnen. Ganz klar: Es wird schwer für uns, Taucha ist der Favorit.“