Härtefälle beim VfB Hallbergmoos: Sechs Spieler kämpfen um einen freien Platz

SV Walpertskirchen gegen VfB Hallbergmoos – Foto: Christian Riedel

Der VfB Hallbergmoos bestreitet am Freitag sein erstes Heimspiel der Saison – gegen den noch ungeschlagenen FC Aubing.

Dreimal ist der VfB Hallbergmoos in dieser Saison schon auf Reisen gegangen. Nun kommt die Landesliga 2026/27 auch im Stadion am Airport an. Zum Heimauftakt geht es gegen den FC Aubing (Freitag, 19.30 Uhr), der perfekt in die Spielzeit gestartet ist.

Die Aubinger sind derzeit die einzige Mannschaft der Liga mit der vollen Punktausbeute. Zwei Siege hat das Team aus dem Münchner Westen eingefahren, wobei die beiden Gegner eher in der unteren Tabellenhälfte zu erwarten sind. Zudem wartet noch eine Nachholpartie gegen Unterhaching II, das am Mittwoch in Murnau mit 0:8 abgewatscht wurde. Der Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger macht sich aktuell allerdings keine Gedanken über Resultate der Gegner, geschweige denn über die Tabelle.

„Auch wenn unsere Ergebnisse bislang nicht so gut waren“, sagt Giglberger, „schauen wir ganz klar auf unsere Leistungen.“ In den ersten drei Spielen hat der Trainer Dinge gesehen, die mehr Bedeutung haben als die vier gesammelten Punkte. So bewies der VfB gegen die Top-Mannschaft Türkgücü defensiv kämpfend Leidensfähigkeit. In Unterföhring wurde bei einem halbstündigen Spektakel gezeigt, was mit dieser Mannschaft offensiv möglich ist. Und zuletzt in Schwabing ließ der Blick auf die Ersatzbank erahnen, dass sich unter den dortigen zehn Feldspielern extreme Härtefälle befinden. Fitte Kicker wie Krause, Küttner oder Kurmehaj saßen draußen, weil die Qualität im Kader so groß ist. „Ich kann eben nun mal nicht mehr als drei zentrale Mittelfeldspieler oder zwei Außenverteidiger aufstellen“, sagt Giglberger. Angesichts des nicht gerade berauschenden Auftritts beim Remis in Schwabing und der englischen Woche mit drei Spielen binnen sieben Tagen bahnen sich nun jedoch erste Wechsel an.

Eine Veränderung wird es sicher geben, weil Fabian Diranko nach seinem Startelfdebüt diesmal nicht da ist. Da bei Emil Kierdorf nach einem halben Jahr Verletzungspause die Kräfte nur für einen Teilzeitjob reichen, könnte der zweite Stürmer durch einen offensiven Mittelfeldmann ersetzt werden. Für den Diranko-Platz gibt es mit Krause, Kurmehaj, Vukman, Küttner, Kierdorf oder Bamberger satte sechs Bewerber. Einen solchen Konkurrenzkampf hat es in der Hallbergmooser Vereinsgeschichte noch nie gegeben.