Härkingen auf Titelkurs, 6 Mannschaften im Abstiegskampf

Nach dem 16. Spieltag führt der FC Härkingen die Liga mit 6 Punkten Vorsprung an. Die beiden ersten Verfolger sind Subingen und Grenchen. Der Titelgewinn ist noch für alle Mannschaften des Spitzentrios gut möglich, jedoch hat der FC Härkingen die beste Ausgangslage. Im vorderen Mittelfeld steht der FC Klus Balsthal. Der Aufsteiger aus dem Thal ist die Wundertüte der Liga. Obwohl sie den Anschluss an den Titelkampf etwas verloren haben, leisten sie als Aufsteiger eine bisher starke Saison. Während Iliria in den letzten Jahren viele starke Resultate erzielen konnte, taten sich die Solothurner für ihre Verhältnisse schwer. Trotzdem belegen sie den 5. Tabellenrang und bleiben fern von den Abstiegsplätzen, sie haben aber auch zu wenig Punkte gesammelt um im Meisterrennen mitzuspielen. Der FC Olten tut sich bisher in dieser Rückrunde am schwersten. Die Dreitannenstädter holten aus den letzten 4 Spielen gerade mal einen Punkt. In der Hinrunde hat man allerdings einige Male gepunktet und bleibt so aktuell immer noch 7 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Von Rang 7-12 bleibt es nach wie vor spannend. Vom FC Dulliken auf dem 7. Zwischenrang bis zum letztplatzierten FC Gerlafingen sind es gerade einmal 3 Punkte. In so einem ausgeglichenen Abstiegskampf ist es gut möglich, dass am Ende der Saison das Strafpunktverhältnis über die Rangierung entscheiden kann. Noch bleiben uns 6 Spieltage, in denen noch einiges passieren kann.