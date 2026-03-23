Hänsch doppelt erfolgreich: FSG holt wichtigen Sieg im Kellerduell

Sandra Hänsch traf gegen den FC Ostereistedt/Rhade doppelt – Foto: Felix Schlikis

Am 14. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat die FSG 3 Meilen Altes Land mit 2:1 beim FC Ostereistedt/Rhade gewonnen. Gegen den Vorletzten sicherte sich das Team von Trainer Carl Pien wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und bestimmten die erste Halbzeit. „Wir wollten, wie angekündigt, den Spaß wieder stärker in den Vordergrund stellen. Entsprechend haben wir uns auch für eine Aufstellung entschieden, die unsere spielerischen Stärken betont. Das haben wir in der ersten Halbzeit extrem gut umgesetzt“, erklärte Pien. Ostereistedt kam nur selten aus der eigenen Hälfte und wurde hauptsächlich durch lange Bälle gefährlich, während die FSG mit Ballbesitz und klaren Offensivaktionen überzeugte.

In der 19. Minute fiel die verdiente Führung. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Sandra Hänsch einen Elfmeter sicher halb rechts oben zum 1:0. Die FSG blieb spielbestimmend und erspielte sich weitere Möglichkeiten. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, es aber verpasst, die Tore zu machen. Vor dem Tor waren wir nicht zwingend genug, was aber auch normal ist, wenn man unten drin steht und die Selbstverständlichkeit fehlt. Trotzdem haben sich die Mädels viel zugetraut, was mich sehr zufrieden stimmt“, führte Pien aus.