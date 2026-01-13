Hängepartie um Penzkofer: Macht er weiter oder nicht?

Die SpVgg GW Deggendorf mischt in der Bezirksliga Ost ganz vorne mit und darf sich als Tabellenzweiter berechtigte Hoffnungen machen, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Mit einer blutjungen Truppe haben die Donaustädter den Turnauround geschafft und das nach einem sehr holprigen Saisonstart, denn aus den ersten acht Partien konnten lediglich acht Zähler eingespielt werden. Dann blieben Groll, Mittig, Frank & Co. jedoch elfmal in Folge ungeschlagen und wussten mit attraktivem Offensivfußball zu überzeugen. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat zweifelsohne Benjamin Penzkofer , der seit einem halben Jahr an der Seitenlinie der Grün-Weißen steht. Zuvor leitete der ehemalige Junioren-Bundesligakicker die U19 an, mit der er eine Reihe von bemerkenswerten Erfolgen feierte.

"Ben ist extrem akribisch und hat einen klaren Plan, wie er Fußballspielen lässt. Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und deshalb möchten wir selbstverständlich mit ihm weitermachen", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Der 35-jährige Rattenberger hat sich aber noch nicht festgelegt, ob er sein Engagement an der Trat fortsetzen wird. "Ben ist seit 2020 bei uns im Verein und überlegt, eine Pause einzulegen. Er ist beruflich stark eingespannt und betreibt für den Trainerjob einen sehr hohen Aufwand. Unser Trainer ist einer, der für Spielbeobachtungen auch mal nach Grainet oder Waldkirchen fährt. Sowas gibt es heutzutage kaum mehr", lobt Schäfer seinen Übungsleiter, der sich jedoch zeitnah final entscheiden soll: "Diese sehr wichtige Personalie gehört natürlich irgendwann vom Tisch. Wir hoffen und glauben, dass er uns erhalten bleibt. Falls nicht, gibt es aber auch einen Plan B. Das weiß Ben und ist so mit ihm abgestimmt."





