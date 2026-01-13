Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der Verbleib von Ben Penzkofer bei der SpVgg GW Deggendorf, ist noch offen – Foto: Harry Rindler
Hängepartie um Penzkofer: Macht er weiter oder nicht?
Deggendorfs Erfolgstrainer überlegt, eine fußballerische Auszeit einzulegen
Die SpVgg GW Deggendorf mischt in der Bezirksliga Ost ganz vorne mit und darf sich als Tabellenzweiter berechtigte Hoffnungen machen, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Mit einer blutjungen Truppe haben die Donaustädter den Turnauround geschafft und das nach einem sehr holprigen Saisonstart, denn aus den ersten acht Partien konnten lediglich acht Zähler eingespielt werden. Dann blieben Groll, Mittig, Frank & Co. jedoch elfmal in Folge ungeschlagen und wussten mit attraktivem Offensivfußball zu überzeugen. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat zweifelsohne Benjamin Penzkofer, der seit einem halben Jahr an der Seitenlinie der Grün-Weißen steht. Zuvor leitete der ehemalige Junioren-Bundesligakicker die U19 an, mit der er eine Reihe von bemerkenswerten Erfolgen feierte.
"Ben ist extrem akribisch und hat einen klaren Plan, wie er Fußballspielen lässt. Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden und deshalb möchten wir selbstverständlich mit ihm weitermachen", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer. Der 35-jährige Rattenberger hat sich aber noch nicht festgelegt, ob er sein Engagement an der Trat fortsetzen wird. "Ben ist seit 2020 bei uns im Verein und überlegt, eine Pause einzulegen. Er ist beruflich stark eingespannt und betreibt für den Trainerjob einen sehr hohen Aufwand. Unser Trainer ist einer, der für Spielbeobachtungen auch mal nach Grainet oder Waldkirchen fährt. Sowas gibt es heutzutage kaum mehr", lobt Schäfer seinen Übungsleiter, der sich jedoch zeitnah final entscheiden soll: "Diese sehr wichtige Personalie gehört natürlich irgendwann vom Tisch. Wir hoffen und glauben, dass er uns erhalten bleibt. Falls nicht, gibt es aber auch einen Plan B. Das weiß Ben und ist so mit ihm abgestimmt."
Ob sich in der Winter-Wechselperiode auf der Zugangsseite noch etwas tut, lässt Schäfer offen: "Prinzipiell sind wir gut aufgestellt, zumal Roman Artemuk und Marlon Limmer im Normalfall nach langen Verletzungspausen wieder voll angreifen können. Julius Reiner ist schon im Spätherbst zurückgekehrt. Dennoch sind es bis Ende Januar noch zweieinhalb Wochen, in denen wir Augen und Ohrfen offen halten und nichts ausschließen." Verlassen hat den Verein Mawab Galo, der sich dem Oberpfälzer Bezirksligisten FC Furth im Wald angeschlossen hat.
Mit dem Verlauf der aktuellen Runde ist der Funktionär, der am gestrigen Montag seinen 58. Geburtstag gefeiert hat, vollauf zufrieden: "Wir hatten viele Veränderungen im Kader und vor allem in der Saisonanfangsphase extrem viele Ausfälle. Daher ist unsere Zwischenbilanz sehr erfreulich und spricht für die hervorragende Arbeit, die Mannschaft und Trainerteam in den vergangenen Monaten geleistet haben." (Aufstiegs-) Parolen posaunt der Stephansposchinger dennoch nicht nach außen: "Es wird voraussichtlich ein Dreikampf zwischen Ruhmannsfelden, Künzing und uns. Klar wollen wir am Ende mindestens Zweiter sein, aber in dieser Liga wird einem nichts geschenkt. Alle Mannschaften sind sehr kampfstark und es gibt keine leichten Spiele. Daher wird das vermutlich bis zum Schluss sehr spannend bleiben."