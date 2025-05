Hängepartie in Pfeddersheim

MAUCHENHEIM. Am Mittwoch-Abend sollten noch zwei Spiele in der A-Klasse Alzey-Worms stattfinden. Dabei gewann die SG Mauchenheim/Freimersheim deutlich gegen den SV Gimbsheim II. Zu einer längeren Geschichte entwickelt sich die Begegnung zwischen der TSG Pfeddersheim II und dem TuS Monsheim. Zwar fand diese Partie bereits statt und endete mit einem 1:3 für Monsheim, doch wegen eines Schiedsrichterfehlers muss das Spiel wiederholt werden. Jetzt pfiff es der Schiedsrichter wegen Unbespielbarkeit des Platzes gar nicht erst an. Fortsetzung folgt.