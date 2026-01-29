Hängepartie beendet: Marc Unterberger wird neuer Trainer in Buchbach Der 37-jährige Pro-Lizenz-Inhaber hat beim TSV einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Endlich herrscht Klarheit beim TSV Buchbach. Nach wochenlanger Hängepartie kann der Regionalligist aus dem Landkreis Mühldorf mit Marc Unterberger einen neuen Trainer präsentieren. Der 37-jährige Pro-Lizenz-Inhaber (Fußballlehrer) war zuletzt im Nachwuchsbereich der SpVgg Unterhaching aktiv und war in der vergangenen Saison auch für die Profis in der 3. Liga zuständig. Als Nachfolger von Sandro Wagner blieb der Übungsleiter mit Vorstadt-Stallgeruch in der 3. Liga mit der jungen Mannschaft glücklos und wurde Ende im Dezember 2024 von Sven Bender abgelöst. In Buchbach hat Unterberger nun einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

Bereits vor mehr als zwei Wochen hatten wir darüber berichtet: Petrovic-Nachfolger im Anflug! Verein und Coach waren sich einig, doch eine Vollzugemeldung zog sich hin wie Kaugummi. Nun ist auch klar warum: Unterberger war bis zuletzt noch an Haching gebunden. "Die SpVgg Unterhaching und ihr ehemaliger Jugend- und zuletzt Cheftrainer Marc Unterberger haben einvernehmlich das bestehende Vertragsverhältnis beendet", erklärt die SpVgg Unterhaching in einer Pressemitteilung. "Marc war viele Jahre als Jugendtrainer ein entscheidender Impulsgeber in unserem Nachwuchsleistungszentrum und war maßgeblich daran beteiligt, dass wir Top-Talente wie Karim Adeyemi und Maurice Krattenmacher entwickelt haben. Dafür möchten wir ihm an dieser Stelle nochmals herzlich danken. In seiner Zeit als Cheftrainer gab es gemeinsam Höhen und Tiefen bis zur Trennung im Dezember 2024. Für seine neue Aufgabe in Buchbach wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg", gibt Haching-Präsident Manfred Schwabl warme Worte mit auf Unterbergers Weg.

In Buchbach sind sie nun heilfroh, dass das Trainer-Thema vom Tisch ist. "Ja, das war schon nervig, keine Frage, weil du von allen Seiten darauf angesprochen worden bist. Und Andi (Bichlmaier, Anm.d.Red.), der in die Bresche gesprungen war in der ersten Vorbereitungswoche, hat als Sportlicher Leiter auch genügend andere Themen zu bearbeiten", erläutert Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Warum die Wahl letztlich auf Unterberger fiel? "Wir sind froh, dass sich Marc für uns entschieden hat. Ein junger Trainer, der in Haching schon bewiesen hat, dass er sowohl mit jungen als auch erfahrenen Spielern arbeiten kann. Genau eine solche Mischung haben wir ja bei uns auch. Ich denke, Marc passt perfekt zu uns. Ganz wichtig war uns auch, dass der Vertrag über die Saison hinaus läuft und das Thema nicht im Sommer schon wieder akut wird. Jetzt geht für uns die Vorbereitung richtig los. Bis zum Start liegen knackige vier Wochen vor uns."

