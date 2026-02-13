Hängepartie beendet: Jochen Seitz verlängert bei Lok Leipzig Der gebürtige Unterfranke hat seinen Kontrakt bis Sommer 2028 verlängert von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Jochen Seitz hat seinen Vertrag bei Lok Leipzig um weitere zwei Jahre verlängert. – Foto: Imago Images

Die Hängepartie ist beendet! Wochenlang trieb Verantwortliche und Fans von Lok Leipzig die Frage um: Bleibt er, oder geht er? Mit Cheftrainer Jochen Seitz ist bei den Sachsen aus der Messestadt der Erfolg zurückgekehrt. Meister der Regionalliga Nordost, Landespokalsieger und auch in dieser Saison wieder auf Kurs Meistertitel: Der 49-Jährige kann einiges vorweisen - und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Nun hat sich Seitz aber für die "Loksche" entschieden und seinen auslaufenden Vertrag um weitere zwei Jahre bis Sommer 2028 verlängert.

In einer am Freitagmittag veröffentlichten Pressemitteilung lässt Jochen Seitz wissen: "Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Wir haben hier in Leipzig ein sehr gutes Arbeitsklima mit Toni, mit den Vereinsgremien und mit allen Mitarbeitern. Natürlich wollen wir den Verein weiter nach vorn bringen und ambitioniert bleiben. Jetzt können wir auch die nächste Saison langsam planen und in Gespräche mit den Spielern gehen. Wir fühlen uns weiterhin sehr wohl in Leipzig." Der gebürtige Erlenbacher (Lkr. Miltenberg/Unterfranken) stand von 2016 bis 2023 sieben Jahre bei Viktoria Aschaffenburg an der Seitenlinie. Nach einem Jahr Pause heuert der Ex-Bundesligastürmer im Sommer 2024 bei Lok Leipzig an.

– Foto: Thomas Gorlt