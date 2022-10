Hängende Köpfe bei den Zebras aus Eching - Allershausen schießt Kirchasch ab Kreisliga im Überblick

Freising – Keinen neuen Tabellenführer gibt es in der Fußball-Kreisliga 2. Denn für den TSV Eching reichte es am Sonntagnachmittag im Topspiel beim FC Moosinning II nur zu einem 1:1-Unentschieden. Gleichzeitig gelang dem SV Kranzberg mit dem 2:1 gegen den FCA Unterbruck ein Befreiungsschlag.

FC Moosinning II – TSV Eching 1:1 (0:1). Die Echinger Fußballer hatten es sich so schön ausgemalt: Beim Spitzenreiter Moosinning II einen Dreier einfahren und damit die Tabellenführung in der Kreisliga 2 übernehmen – so lautete die Maxime. Am Ende gab es bei den Zebras hängende Köpfe nach dieser Partie des zwölften Spieltags. „Wir haben heute klar zwei Punkte verloren“, musste TSV-Abteilungsleiter Peter Hanrieder konstatieren. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren das klar bessere Team.“

Warum es dann nicht zum Sieg gereicht hat? Eching verpasste es schlichtweg, mehr aus den vorhandenen Möglichkeiten zu machen. Gerade im ersten Durchgang kamen die Hausherren kein einziges Mal gefährlich vor das Zebras-Gehäuse, die Echinger dagegen zeigten in der Offensive ein bärenstarkes Spiel. Und der TSV lag auch bald mit 1:0 in Führung, erhielt dabei allerdings freundliche Unterstützung durch den Gegner. Ein Rückpass von Georg Humplmair geriet zu kurz – Kevin Stoiber spritzte dazwischen und versenkte die Kugel trocken im FCM-Kasten (35.). In der Folge scheiterten die Gäste mehrmals an ihrer mangelnden Chancenverwertung oder an Keeper Tobias Pfanzelt. Stoiber etwa traf nach einem schönen Häcker-Zuspiel nur den Innenpfosten.