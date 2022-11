Daniel Zillner und seine Mitstreiter streben auch beim VfR Garching die volle Ausbeute an – Foto: Robert Geisler

Hält Schaldings Super-Serie auch in Garching? Die Grün-Weißen peilen zum Rückrundenauftakt ihren achten Sieg in Folge an

Der SV Schalding-Heining geht nach einer beeindruckenden Hinserie mit einem satten Vorsprung von sieben Zählern auf die ersten Verfolger in die zweite Saisonhälfte der Bayernliga Süd. Zum Rückrundenstart gastieren Burmberger, Weiß & Co. am Samstag (Anstoß 14 Uhr) beim langjährigen Regionalliga-Weggefährten VfR Garching, der als Tabellenfünfzehnter mitten im Abstiegskampf steckt, jedoch die vergangenen beiden Partien siegreich gestalten konnte.





Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): "Garching befindet sich im Aufwind und hat zuletzt zweimal hintereinander gewonnen. Gegenüber dem Vorrundenspiel hat sich beim Gegner personell einiges getan. Grundsätzlich ist das eine Mannschaft, die durchaus fußballerische Qualität hat, aber zuletzt auch taktisch sehr diszipliniert agiert und auf ein schnelles Umschaltspiel gesetzt hat. Wir sind gefordert, im eigenen Ballbesitz Lösungen zu finden, aber auch eine gute Restverteidigung zu haben. Auf uns wartet ein schwieriges Spiel, das wir gewinnen wollen."





Personalien: Mladen Zgonjanin ist gesperrt, dafür steht Johannes Stingl wieder zur Verfügung. Ansonsten bleibt beim Tabellenführer alles beim Alten.









Nico Basta (Trainer VfR Garching): "Mit Schalding kommt der Top-Favorit auf den Titel zu uns. Sie sind brutal effektiv und zudem erfahren genug, um in jeder Situation die Ruhe zu behalten. Deshalb steht unser Gegner zurecht ganz vorne. Aber auch als Underdog wollen wir es den Schaldingern so schwer wie möglich machen. Wir haben viel Selbstvertrauen in den letzten zwei Wochen tanken können und werden alles dafür geben, Zählbares in Garching zu behalten."



Personalien: Der zuletzt rotgesperrte Spielführer Mike Niebauer kehrt in die Mannschaft zurück, dafür fehlt gegenüber der Vorwoche der torgefährliche Mittelfeldmann Robert Rohrhirsch.