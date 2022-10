Hält Schaldings Super-Serie auch gegen die "unschlagbaren" Junglöwen? 14. Spieltag - Samstag: SVS gastiert in Gilching beim TSV 1860 II

Die Zahlen sind beeindruckend: Seit neun Spielen ist der SV Schalding-Heining in der Bayernliga Süd unbesiegt. Nach dem Remis im Spitzenspiel in Landsberg gab`s zuletzt wieder drei Siege in Serie. Jetzt steht die Reise in die Landeshauptstadt, besser gesagt ins gut 20 Kilometer entfernte Gilching an, wo die Junglöwen des TSV 1860 München II in dieser Spielzeit ihre Heimspiele bestreiten. Bemerkenswert: Die Talente der Sechziger sind sportlich als einziges Team in dieser Saison noch ungeschlagen. Der 1:0-Sieg in Memmingen wurde nämlich erst nachträglich am grünen Tisch als Niederlage gewertet, weil mit Alexander Freitag ein Akteur auflief, der nach seinem Kurzeinsatz bei den Profis eigentlich nicht spielberechtigt war. Das wird also eine knackige Aufgabe für die Grün-Weißen aus Niederbayern! Anstoß in Gilching ist um 14 Uhr. Zeitgleich übrigens empfangen die Profis der Sechziger den FC Ingolstadt zum Spitzenspiel der 3. Liga im Grünwalder Stadion.