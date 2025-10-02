Hält Hombergs Serie auch gegen Velbert? Meerbusch gegen RWO

Nach fünf Spieltagen musste ligaweit nur der VfB Homberg noch keine Nullnummer einstecken. Zur nächsten Prüfung empfängt das Team von Michael von Zabiensky die ebenfalls mehr als ordentlich aus den Startblöcken gekommene SSVg Velbert. So hat der aktuell Zweitplatzierte TSV Meerbusch auch den Sprung an die Tabellenspitze im Visier, müsste dabei aber auch gegen RW Oberhausen bestehen. Nach zuvor zwei Niederlagen im Ligabetrieb hofft der 1. FC Kleve gegen Bayer Dormagen wieder in die Spur zu kommen, schoss sich unter der Woche auch schon in der zweiten Runde des Kreispokals mit zweistelliger Torausbeute warm. Im Tabellenkeller hofft der FSV Duisburg gegen die SG Unterrath auf das erste Erfolgserlebnis.