Allgemeines
Velbert könnte ein Ausrufezeichen gegen den Spitzenreiter setzen.
Velbert könnte ein Ausrufezeichen gegen den Spitzenreiter setzen. – Foto: SSVg Velbert 02

Hält Hombergs Serie auch gegen Velbert? Meerbusch gegen RWO

U17-Niederrheinliga: In der Frühphase der Saison scheint die Grüppchenbildung immer klarere Konturen anzunehmen. Unter dem Top-Teams könnte Tabellenführer VfB Homberg mit der SSVg Velbert einen Verfolger auf Distanz halten.

Nach fünf Spieltagen musste ligaweit nur der VfB Homberg noch keine Nullnummer einstecken. Zur nächsten Prüfung empfängt das Team von Michael von Zabiensky die ebenfalls mehr als ordentlich aus den Startblöcken gekommene SSVg Velbert. So hat der aktuell Zweitplatzierte TSV Meerbusch auch den Sprung an die Tabellenspitze im Visier, müsste dabei aber auch gegen RW Oberhausen bestehen. Nach zuvor zwei Niederlagen im Ligabetrieb hofft der 1. FC Kleve gegen Bayer Dormagen wieder in die Spur zu kommen, schoss sich unter der Woche auch schon in der zweiten Runde des Kreispokals mit zweistelliger Torausbeute warm. Im Tabellenkeller hofft der FSV Duisburg gegen die SG Unterrath auf das erste Erfolgserlebnis.

So läuft der 6. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
11:00

So., 05.10.2025, 13:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
13:30

So., 05.10.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
10:30

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
11:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
11:00

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
11:00

So geht es weiter

7. Spieltag
12.10.25 VfB 03 Hilden - FSV Duisburg
12.10.25 SSVg Velbert - TSV Bayer Dormagen
12.10.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - VfB Homberg
12.10.25 Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch
12.10.25 DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Bocholt
12.10.25 Sportfreunde Baumberg - 1. FC Kleve
12.10.25 SG Unterrath - Wuppertaler SV

