Hält die Ungeschlagen-Serie des SSV Reutlingen gegen Aalen?

Mit 35 Punkten aus 28 Spielen steht der SSV Reutlingen auf Rang neun und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Die Mannschaft hat sich seit der Winterpause verlässlich stabilisiert und sammelt regelmäßig Punkte. Gegen Aalen geht es nun weniger um die Tabellenkonstellation als um die Frage, wie weit diese Entwicklung gegen den stärksten Gegner der Liga trägt. Der Spitzenreiter reist mit 70 Punkten und einem Torverhältnis von 69:17 an.

Am vergangenen Spieltag holte der SSV beim 1. Göppinger SV ein 1:1. Reutlingen führte dabei bis kurz vor Schluss, musste dann aber noch den Ausgleich hinnehmen. Auch dieses Ergebnis passt zum Bild der letzten Wochen: Die Mannschaft bleibt konkurrenzfähig, verpasst aber in engen Spielen mitunter den maximalen Ertrag. Gegen Aalen wird es deshalb besonders darauf ankommen, die guten Phasen länger und konsequenter zu nutzen.

Aalen mit klarem Rhythmus

Der VfR kommt mit zwei Siegen innerhalb weniger Tage nach Reutlingen. Zunächst gewann Aalen zuhause gegen den Türkischen SV Singen mit 3:0, danach folgte im Nachholspiel ein 2:0 beim FC Denzlingen. Beide Ergebnisse unterstreichen die Souveränität des Tabellenführers, der defensiv nur wenige Zugriffe zulässt und zugleich im richtigen Moment nachlegt. Für Reutlingen bedeutet das, über 90 Minuten höchste Disziplin im Defensivverhalten und Präzision in den eigenen Umschaltsituationen zu benötigen.

Hinspiel als Maßstab

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison endete aus Reutlinger Sicht deutlich. In Aalen verlor der SSV mit 0:4 und bekam die Qualität des Gegners klar vor Augen geführt. Das Rückspiel bietet nun die Gelegenheit, sich unter anderen Vorzeichen zu präsentieren: vor eigenem Publikum, mit gefestigterem Tabellenstand und einer insgesamt stabileren Rückrunde. Gerade deshalb dürfte die Partie auch zeigen, ob Reutlingen gegen die Topmannschaften inzwischen näher herangerückt ist.