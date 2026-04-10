 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Hält die Serie von Eintracht Trier II auch gegen Bitburg?

Rheinlandliga: Wie geht Rot-Weiss mit dem Rückschlag um? — Derby-Stimmung im Moselstadion — Schneifeler erwarten ein Spektakel.

von Vinzenz Anton/Alexander Krist · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Hat angesichts der guten Form seiner Mannschaft gut lachen: Eintracht-II-Trainer Holger Lemke.
Hat angesichts der guten Form seiner Mannschaft gut lachen: Eintracht-II-Trainer Holger Lemke. – Foto: Andreas Klein

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Eintracht Trier II – FC Bitburg (Freitag, 19.30 Uhr, Trier, Nebenplatz Moselstadion)