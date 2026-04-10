Hält die Serie von Eintracht Trier II auch gegen Bitburg?

InfoSchneifel-SG schnappt sich Spieler aus Arzfeld

Bei Eintracht Trier wurde er unter anderem ausgebildet, spielt mittlerweile in der dritten Saison für die SG Arzfeld – und wechselt im Sommer zur SG Schneifel: Der aktuelle Tabellenzweite hat sich die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers Martin Schmitz gesichert. „Wir hatten ihn schon in der vergangenen Saison auf dem Schirm. Nachdem Arzfeld aber aufgestiegen war, hatte sich eine Verpflichtung zunächst zerschlagen“, sagt Martin Knuppen, sportlicher Leiter der Sportgemeinschaft. In den beiden direkten Duellen zwischen Arzfeld und den Schneifelern, aber auch in zahlreichen weiteren Partien habe der 22-Jährige bewiesen, dass er in der Rheinlandliga sehr gut zurechtkomme. „Martin ist ein super Fußballer, kommt aus Waxweiler und damit hier aus der Gegend, ist in einem perfekten Alter. Wir sind mega-happy, dass er sich für uns entschieden hat. Wir wollen mit Martin über Jahre hinweg zusammenarbeiten“, betont Knuppen