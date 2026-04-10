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Ligavorschau
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Hält die Serie von Eintracht Trier II auch gegen Bitburg?
Rheinlandliga: Wie geht Rot-Weiss mit dem Rückschlag um? — Derby-Stimmung im Moselstadion — Schneifeler erwarten ein Spektakel.
von Vinzenz Anton/Alexander Krist · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Hat angesichts der guten Form seiner Mannschaft gut lachen: Eintracht-II-Trainer Holger Lemke. – Foto: Andreas Klein