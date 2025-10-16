Hält die Serie ?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Erneut weite Anfahrt, diesmal nach Engen-Welschingen. Kann der SVH seine Serie weiter ausbauen ? Das junge Heimstarke Hegauer Team wird eine weitere Herausforderung sein. Zuletzt wurde immerhin Alberweiler 2:1 bezwungen. Hegau steht mit 9 Punkten und 9:12 Toren auf dem 5.Platz. Das letzte Aufeinandertreffen war im DFB Pokal 2024 wo man 4:0 siegte. Der Hegnacher Kader wird nahezu unverändert sein.