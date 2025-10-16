Hält die Serie ?

Erneut weite Anfahrt, diesmal nach Engen-Welschingen. Kann der SVH seine Serie weiter ausbauen ? Das junge Heimstarke Hegauer Team wird eine weitere Herausforderung sein. Zuletzt wurde immerhin Alberweiler 2:1 bezwungen. Hegau steht mit 9 Punkten und 9:12 Toren auf dem 5.Platz. Das letzte Aufeinandertreffen war im DFB Pokal 2024 wo man 4:0 siegte. Der Hegnacher Kader wird nahezu unverändert sein.