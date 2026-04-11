Hält die Form gegen die SG Pfaffenberg/Oberlindhart? von Patrick Nowag · Heute, 09:37 Uhr · 0 Leser

Am kommenden Sonntag, steht für den SV Haidlfing in der Kreisklasse Dingolfing ein weiteres wichtiges Heimspiel an. Der Sportverein empfängt die SG Pfaffenberg/Oberlindhartauf der heimischen Sportanlage. Der SVH führt die Tabelle nach 20 Spieltagen mit 45 Punkten an und möchte seine hervorragende Ausgangsposition im Saisonendspurt weiter festigen. Die Mannschaft von Trainer Christoph Stoiber hat sich mit konstanten Leistungen nach der Winterpause an die Tabellenspitze gesetzt und will auch gegen die SG Pfaffenberg/Oberlindhart an die gezeigte Form anknüpfen.

Mit den Gästen wartet jedoch eine Mannschaft auf den SV Haidlfing, die nicht unterschätzt werden darf. Die SG Pfaffenberg/Oberlindhart belegt aktuell mit 33 Punkten den sechsten Tabellenplatz und spielt bislang eine solide Saison. Gerade gegen die Teams aus der Spitzengruppe zeigte die SG immer wieder, dass sie in der Lage ist, unangenehm zu sein und für enge Spiele zu sorgen. Das Hinspiel konnte der SVH mit 2:1 für sich entscheiden. Den zwischenzeitlichen Rückstand konnte Erik Ruder egalisieren und Mister „Last-Minute“ Patrick Schmid erzielte den Siegtreffer. Vor allem die gut organisierte Hintermannschaft der Gäste ist ein Erfolgsgarant. Mit vielen torgefährlichen Spielern ist die SG zudem schwer ausrechenbar. Personell sind die Voraussetzungen beim SV Haidlfing überwiegend gut. Bis auf die Routiniers Sebastian Glück, der definitiv fehlen wird, und Maximilian Wieder, der noch fraglich ist, stehen nahezu alle Spieler zur Verfügung, wenngleich hinter dem Einsatz von ein bis zwei Akteuren noch ein Fragezeichen steht. Unabhängig davon will der SVH seine Heimstärke ausspielen und mit einer konzentrierten Leistung den nächsten wichtigen Dreier einfahren.