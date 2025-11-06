Hält der Schwung für den SC Freiburg II und den Bahlinger SC?

Anspruchsvolle Auswärtsaufgaben warten auf die Fußball-Regionalligisten: Der SC Freiburg II gastiert bereits am Freitag in Offenbach, der Bahlinger SC muss zum stärksten Heimteam der Liga.

Viele lachende Gesichter begegneten Trainer Stefan Reisinger in den vergangenen Trainingstagen. Der erste Heimsieg der Saison (4:3 gegen TSG Balingen) sorgt für aufgeräumte Stimmung. "Wir müssen jetzt dranbleiben", fordert der BSC-Coach. Einfacher gesagt als getan: Am Samstag, 14 Uhr, stehen die Kaiserstühler dem heimstarken SV Eintracht Trier gegenüber. Der Tabellenneunte hat von sieben Heimspielen sechs gewonnen, nur gegen Tabellenführer Freiberg gab's eine Niederlage (1:4). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.