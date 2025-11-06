Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Rückt für den Bahlinger SC am Samstag in den Kasten: Torhüter Ron Schweizer – Foto: Achim Keller
Hält der Schwung für den SC Freiburg II und den Bahlinger SC?
Der SC Freiburg II gastiert bereits am Freitag in Offenbach, der Bahlinger SC muss zum stärksten Heimteam der Liga.
Anspruchsvolle Auswärtsaufgaben warten auf die Fußball-Regionalligisten: Der SC Freiburg II gastiert bereits am Freitag in Offenbach, der Bahlinger SC muss zum stärksten Heimteam der Liga.
Viele lachende Gesichter begegneten Trainer Stefan Reisinger in den vergangenen Trainingstagen. Der erste Heimsieg der Saison (4:3 gegen TSG Balingen) sorgt für aufgeräumte Stimmung. "Wir müssen jetzt dranbleiben", fordert der BSC-Coach. Einfacher gesagt als getan: Am Samstag, 14 Uhr, stehen die Kaiserstühler dem heimstarken SV Eintracht Trier gegenüber. Der Tabellenneunte hat von sieben Heimspielen sechs gewonnen, nur gegen Tabellenführer Freiberg gab's eine Niederlage (1:4). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.