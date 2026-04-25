Hält der Lauf des FC Remscheid auch im Bergischen Derby

Die Mannschaft will an Sonntag den nächsten Sieg feiern – Foto: Stephan Horn

Geht dir Aufholjagd des FC Remscheid weiter

Der FC Remscheid geht mit sehr viel Rücken Wind ins Bergische Derby gegen TSV Solingen, nach zu letzt 7 Punkte aus 3 Spielen und den Einzug ins Finale des Kreispokal

Will man die Erfolgswelle weiter Reiten und die Aufholjagd auf die Nichtabstieg Zone weiter ausbauen.