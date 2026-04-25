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Spielbericht
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Hält der Lauf des FC Remscheid auch im Bergischen Derby
von Michael Björn Busch · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser
Die Mannschaft will an Sonntag den nächsten Sieg feiern – Foto: Stephan Horn