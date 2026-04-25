 2026-04-23T13:43:33.969Z

Spielbericht

Hält der Lauf des FC Remscheid auch im Bergischen Derby

von Michael Björn Busch · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser
Die Mannschaft will an Sonntag den nächsten Sieg feiern
Die Mannschaft will an Sonntag den nächsten Sieg feiern – Foto: Stephan Horn

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
FC Remscheid
TSV Solingen
Morgen, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:30

Geht dir Aufholjagd des FC Remscheid weiter

Kleiner Vorbericht des Spiels TSV Solingen- FC Remscheid

Der FC Remscheid geht mit sehr viel Rücken Wind ins Bergische Derby gegen TSV Solingen, nach zu letzt 7 Punkte aus 3 Spielen und den Einzug ins Finale des Kreispokal

Will man die Erfolgswelle weiter Reiten und die Aufholjagd auf die Nichtabstieg Zone weiter ausbauen.

Beim TSV Solingen will man die Saison vernünftig zu Ende Spielen

Gespielt würde am Sonntag 26.04. um 15.30 Uhr auf den Kunstrasenplatz, Sportplatz Höher Heide Josefstal in Solingen

TSV Solingen- FC Remscheid