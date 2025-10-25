Hält der Aufwärtstrend an?

Knifflig sind beide Aufgaben, die sich dem FC Zuzenhausen und dem VfB Eppingen am Wochenende stellen. Für den FC geht es zur starken U23 des FC-Astoria Walldorf, die erst vor zwei Wochen mit einem überzeugenden 7:2-Erfolg gegen Eppingen hat aufhorchen lassen. Andererseits wirkt Zuze im Vergleich zur Anfangsphase der Saison gefestigter und wird für die Walldorfer alles andere als ein dankbarer Gegner sein. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr im Waldstadion.

Sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien und schon sieht die Welt wieder besser aus. Erst recht, da vor dem Heimspiel gegen den TSV Reichenbach ordentlich Druck auf dem Kessel gewesen ist. "Bis zur 70. Minute haben wir überhaupt nichts zugelassen", sagt Niklas Kissel zum 2:1-Sieg und erläutert, "nach unserem 2:0 hat uns Reichenbach ganz hoch angelaufen und das hat uns gar nicht mehr gepasst." Der Zuze-Trainer durfte aber den Dreier bejubeln und zog einen Vergleich zur Anfangsphase der Saison: "An den ersten Spieltagen hätten wir bei diesem Spielverlauf ganz sicher noch den Ausgleich kassiert."

Nun steht vorerst Tabellenrang zehn zu Buche, doch der der Trainer sagt: "Die Platzierung interessiert mich zu diesem Saisonzeitpunkt überhaupt nicht." Was guttut, ist die kleine Lücke, die sich seit dem vergangenen Wochenende auf die Abstiegsplätze aufgetan hat und nun gilt es den Formanstieg für weitere Punktgewinne zu nutzen.