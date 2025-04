Hälfte eins an VfB Hilden, Hälfte zwei an FC Monheim

Es war ein intensives Kreis-Derby in der Oberliga zwischen dem 1. FC Monheim und dem VfB 03 Hilden, das 1:1 endete – wie das Hinspiel. Aufgrund zahlreicher Ausfälle hatte FCM-Trainer Dennis Ruess improvisieren müssen, schickte unter anderem Tayfun Altin für Noel Brieden ins Tor und zog Kaan Karaduman aus dem defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung. Für die Offensive musste der Coach ins Englische wechseln, damit Kameron Blaise nach abgesessener Rotsperre und Sturmspitze Shallom Mike ihn auch verstanden.

In der neuen Konstellation brauchten die Gastgeber etwas, um sich zu finden, die Anfangsphase gehörte klar den Gästen: Nach einem Handspiel von Karaduman am rechten Strafraumeck schoss Calvin Mockschan den Freistoß um die Monheimer Mauer, Altin tauchte aber ab und klärte zur Ecke (2. Minute). Keine drei Minuten später war Dominick Wasilewski durch und schickte den FCM-Keeper mit einer Finte auf den Boden, traf aber nur das Außennetz. Die Gastgeber, die Standards eigentlich vermeiden wollten, da diese zu den bekannten Hildener Stärken gehören, sahen sich einer Vielzahl davon ausgesetzt und brauchten eine Viertelstunde, um ins Spiel zu finden.

Die Monheimer arbeiteten inzwischen deutlich besser gegen den Ball, mussten dann aber einen Rückschlag verkraften: Maurice Röttgen ging nach einem Zweikampf im Mittelfeld schreiend zu Boden und musste mit einer Knieverletzung von Spinrath, Joshua Sumbunu und Mohamed El Mouhouti vom Platz getragen werden – Merveil Tekadiomona kam für ihn (32.).

Fünf Minutenspäter kombinierten sich die Gastgeber über links einmal direkt durch, El Mouhoutis Flanke erreichte Blaise zwar, VfB-Kapitän Fabian zur Linden machte einen Abschluss aufs Tor aber zunichte. Die letzte Chance der ersten Hälfte gehörte Hilden, Simon Metz legte im FCM-Strafraum quer auf Pascal Weber, der bedrängte Torjäger schoss aber über das Tor (45.+2).

Die Torlosigkeit hielt nach der Pause noch kurz an: El Mouhouti schoss den Ball aus spitzem Winkel über das Tor und den Fangzaun auf den benachbarten Kunstrasenplatz (48.), dann klingelte es auf der anderen Seite: Eine Mockschan-Ecke von rechts wurde immer länger, der FCM bekam weder sie noch den folgenden Seitenwechsel geklärt, und so legte Mockschan den Ball noch einmal zurück, wo ihn Wasilewski aus 14 Metern aufs Tor brachte – durch alle Beine, die da waren, Altin war machtlos beim 0:1 (51.).

Lebhafter nach dem ersten Treffer

Der Treffer öffnete das Spiel, es wurde nun lebhafter, und die Monheimer profitierten davon: Demir ging nach einem Zweikampf mit Lukas Lier im Strafraum zu Boden, beim folgenden Elfmeter verlud Sumbunu Lenze und traf zum Ausgleich (55.). Rund fünf Minuten später schoss Demir einen Freistoß von rechts außen gefährlich in den Sechzehner, Assani Lukimya rutschte in den Ball, traf ihn aber fünf Meter vor dem Tor nicht mehr entscheidend. David Galonske fand nach Ballgewinn und Sprint über rechts in der Mitte Tekadiomona, dessen Abschluss Hilden so gerade noch zur Ecke abfälschte (67.).

In der Schlussphase hielt Lenze erst prächtig gegen den Schuss von Gianluca Cserep (80.) und noch besser gegen Galonskes Geschoss (81.), dann musste Lukimya im eigenen Strafraum noch einmal volles Risiko gehen gegen Weber, bevor das 1:1 Bestand hatte (90.+4).

VfB-Trainer Tim Schneider fand das Ergebnis gerecht, ärgerte sich aber auch: „Ich verstehe den Bruch in der zweiten Halbzeit nicht. Vielleicht war ein Grund der kleine Kader.“ Dann wurde der Coach aber deutlich: „Aufgrund der Trainingseindrücke, die ich die Woche über gesehen habe, hätte ich vielleicht auf andere Spieler setzen müssen. Für uns geht es um nichts mehr, aber die Grundtugenden habe ich in der zweiten Halbzeit vermisst. Das war viel zu wenig. Wenn nicht alle elf Mann mitziehen, wird es schwierig.“

Ruess fand: „Wir wussten, welche Wucht und Qualität auf uns zukommt, und mussten uns erst reinarbeiten. Anfangs waren wir noch zu unsauber, aber dann leidenschaftlich – jeder war für den anderen da. Und dann haben wir gemerkt: Über Arbeit kommt man ins Spiel. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es ein gerechtes Ergebnis.“