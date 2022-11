Hädrich wird zum Derbyschreck der Sandhasen Länger anhaltender Applaus von den Rängen und großer Jubel nach dem Abpfiff bei den Nullneunern, die nach fast zehn Jahren endlich wieder einen Derbysieg gegen die Gäste aus Martinroda einfahren konnten.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, das war die beste erste Halbzeit bislang, wie wir mit dem Rückstand umgegangen sind, die Ruhe behalten haben, das war schon stark, nach der Pause haben wir uns dann auch für unser gutes Spiel belohnt“, so ein glücklicher 09-Trainer Martin Hauswald nach dem Derby. Über die gesamte Spielzeit waren die Hausherren tonangebend, spielten sich eine Vielzahl an klaren Torgelegenheiten heraus und verteidigten mit Leidenschaft und Klarheit das eigene Tor, so dass die Gäste kaum einmal gefährlich zum Abschluss kamen.

Gleich zu Beginn fast die Führung der Hausherren, doch Ben-Luca Kunz scheiterte aus Nahdistanz am Pfosten. Die Nullneuner legten ein hohes Tempo vor und setzten die Hintermannschaft der Sandhasen unter Dauerdruck. So wurde Vincent Barthels Hereingabe im letzten Moment zur Ecke geklärt (12.). Patrick Hädrichs Schrägschuss aus halbrechter Position zischte knapp am langen Pfosten vorbei (15.). Zur ersten Torannäherung kamen die Gäste nach einer halben Stunde, als Benjamin Hertel aus 20 metern Torwart Valentin Henning zu einer Parade zwang. Aus dem buchstäblichen Nichts gingen die Sandhasen in Führung. Der quirlige Suliman kam auf der rechten Seite in Ballbesitz, behauptete sich und schoß den Ball ins lange Eck (33.). Danach Arnstadt unbeeindruckt weiter am Drücker. Zunächst parierte Torwart Nicolai gegen Silvano Varnhagen (35.), dann verfehlte Varnhagen nach Hädrichs Freistoß das Tor in aussichtsreicher Position (39, schließlich sprang ein weiter Abschlag Hennings über Nicolai hinweg, Hädrichs Lupfer verpasste Marco Pusch nur um Zentimeter (42.). In der Nachspielzeit doch noch der ersehnte Ausgleich. Janes Grünerts Hereingabe schießt Patrick Hädrich vehement in die Maschen (45.).

Im zweiten Abschnitt änderte sich nicht allzu viel am Verlauf, nur das die Hausherren aus ihrer Dominanz Kapital schlugen. Janes Grünert tankte sich auf die Grundlinie durch, irgendwie kam des Ball zum freistehenden Hädrich, der goldrichtig stand und mühelos vollendete (49.). In der Folge nahm sich die gutklassige Partie eine Auszeit, in der Dustin Messing die beste Torchance besaß, als er Barthels Hereingabe freistehend aus zentraler Position über den Kasten hämmerte (58.). Nun erhöhten die Gastgeber wieder die Schlagzahl, liefen die Martinrodaer hoch an und markierten rekordverdächtige drei Tore in vier Minuten. Patrick Hädrich eroberte sich im Mittelfeld den Ball, lief unwiderstehlich seinen Gegenspielern davon und ließ Torwart Nicolai aus vollem Lauf keine Abwehrchance (74.). Seinen Hattrick perfekt und seine überragende Leistung krönte er mit einem Kopfballtreffer nach präziser Rechtsflanke Barthels (76.). „Es war ein, auch in der Höhe verdienter Sieg, ich freue mich natürlich über meine vier Tore, doch am wichtigsten war der Derbysieg, wir wollen jedes Spiel gewinnen, das nehmen wir gerne mit“, so Arnstadts vierfacher Torschütze. Den Schlusspunkt unter dieses denkwürdige Derby setzte Ben-Luca Kunz im Nachschuss (78.), vorher ließ Torwart Nicolai Puschs Schuss prallen.