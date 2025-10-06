Hadzibajramovics Gala zum Paukenschlag von 04/19 II

Edin Hadzibajramovic erzielt einen lupenreinen Hattrick. – Foto: Achim Blazy

Da ist der U23 von Ratingen 04/19 ein mächtiger Paukenschlag gelungen. Die Blau-Gelben bekamen im Bezirksliga-Auswärtsspiel bei der SVG Weißenberg im ersten Durchgang wenig auf die Kette, es ging mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Aber anschließend waren die Schützlinge von Trainer Andreas Voss nicht wieder zu erkennen. Plötzlich spielten sie Traumfußball und die Gastgeber förmlich an die Wand, und eingangs der Schlussphase lagen sie 4:1 vorne (82. Minute). Hier schlug der eifrige Elias Elkhattabi gekonnt zu. Den Hausherren gelang noch ein wenig bedeutender zweiter Ehrentreffer, aber dieser 4:2-Auswärtserfolg der U23 entstand durch eine echte Klasse-Vorstellung im zweiten Durchgang.

Gestern, 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg Weissenberg Ratingen 04/19 U23 Ratingen 04/19 U23 II 2 4 Abpfiff Alles überragend in Weißenberg spielte der 20 Jahre alte Edin Hadzibajramovic. Zwischen der 60. und 76. Minute schoss er einen lupenreinen Hattrick. Alles feine Treffer vom Blondschopf aus dem Ruhrgebiet. „Das ist ein toller Junge. Wir, also der gesamte Verein, sind glücklich, ihn zu haben“, schilderte der Sportliche Leiter Tobias Krampe dessen Glanzvorstellung. „Edin gehört ja dem Oberliga-Kader an“, ergänzte Krampe. „Aber dort ist die Konkurrenz in der Offensive unglaublich groß. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, ihn zu uns zu holen“.

Es war jedenfalls in dieser Ratinger Drangperiode wichtig, dass auch gute Zuspiele auf Hadzibajramovic kamen. Clarence Yomi zum 1:1, Ilias Elkhattabi zum 2:1 und der eingewechselte Engincan Yildiz zum 3:1 waren die Vorlagengeber. Hadzibajramovic kommt aus der Jugend von RW Oberhausen. „Er wurde dort vorzüglich ausgebildet“, so Krampe. „Hoffentlich darf er noch eine längere Zeit bei uns in der U23 bleiben.“ Am nächsten Sonntag kommt der ewige Angstgegner Sparta Bilk an den Götschenbeck (13.30 Uhr). Bittere Abreibung für Hösel