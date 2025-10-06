Hadzibajramovics Gala zum Paukenschlag von 04/19 II

Da ist der U23 von Ratingen 04/19 ein mächtiger Paukenschlag gelungen. Die Blau-Gelben bekamen im Bezirksliga-Auswärtsspiel bei der SVG Weißenberg im ersten Durchgang wenig auf die Kette, es ging mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Aber anschließend waren die Schützlinge von Trainer Andreas Voss nicht wieder zu erkennen. Plötzlich spielten sie Traumfußball und die Gastgeber förmlich an die Wand, und eingangs der Schlussphase lagen sie 4:1 vorne (82. Minute). Hier schlug der eifrige Elias Elkhattabi gekonnt zu. Den Hausherren gelang noch ein wenig bedeutender zweiter Ehrentreffer, aber dieser 4:2-Auswärtserfolg der U23 entstand durch eine echte Klasse-Vorstellung im zweiten Durchgang.
Alles überragend in Weißenberg spielte der 20 Jahre alte Edin Hadzibajramovic. Zwischen der 60. und 76. Minute schoss er einen lupenreinen Hattrick. Alles feine Treffer vom Blondschopf aus dem Ruhrgebiet. „Das ist ein toller Junge. Wir, also der gesamte Verein, sind glücklich, ihn zu haben“, schilderte der Sportliche Leiter Tobias Krampe dessen Glanzvorstellung. „Edin gehört ja dem Oberliga-Kader an“, ergänzte Krampe. „Aber dort ist die Konkurrenz in der Offensive unglaublich groß. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, ihn zu uns zu holen“.
Es war jedenfalls in dieser Ratinger Drangperiode wichtig, dass auch gute Zuspiele auf Hadzibajramovic kamen. Clarence Yomi zum 1:1, Ilias Elkhattabi zum 2:1 und der eingewechselte Engincan Yildiz zum 3:1 waren die Vorlagengeber. Hadzibajramovic kommt aus der Jugend von RW Oberhausen. „Er wurde dort vorzüglich ausgebildet“, so Krampe. „Hoffentlich darf er noch eine längere Zeit bei uns in der U23 bleiben.“ Am nächsten Sonntag kommt der ewige Angstgegner Sparta Bilk an den Götschenbeck (13.30 Uhr).
Der SV Hösel ist nach drei stolzen Bezirksliga-Siegen zuletzt bei der SG Benrath-Hassels böse unter die Räder gekommen. 0:6 (0:3) hieß es beim Abpfiff, und Trainer Tomi Mirosavljevic gab ehrlich zu: „Wir hatten es mit einem Top-Gegner zu tun, da war nichts zu holen. Wir hätten zwar ein oder zwei Treffer machen müssen, aber auch das ist letztlich nicht gelungen.“ Am nächsten Donnerstag schon, am 9. Oktober, 20 Uhr, ist seine Truppe schon wieder im Einsatz, der SV Uedesheim kommt an den Neuhaus. Die Gäste baten um diese Vorverlegung, und die Blau-Weißen können aufzeigen, dass es ein Ausrutscher war.