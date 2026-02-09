Hady El Saleh trifft: VfV 06 fordert Schöningen auf Augenhöhe

Mutiger Auftritt nach Anlaufphase Nach einer kurzen Findungsphase übernahm die Mannschaft von Ridhar Kitar zunehmend die Kontrolle. Spätestens nach einer Viertelstunde war der VfV 06 voll im Spiel, kombinierte sicher und erspielte sich klare Möglichkeiten. Louis Malina, Mick Gudra, Cenay Uzümcü, Hady El Saleh, Niklas Rauch und Yannik Schulze prüften mehrfach die Defensive der Gäste. Eine Führung zur Pause wäre keineswegs überraschend gewesen. Stattdessen traf Schöningen kurz vor dem Seitenwechsel per Elfmeter – ein Wirkungstreffer in einer Phase, in der der Gastgeber eigentlich das Momentum auf seiner Seite hatte.

Verdienter Ausgleich – individuelle Fehler entscheiden Auch nach dem Wechsel blieb der VfV 06 präsent. Die Reaktion folgte prompt: Hady El Saleh nutzte eine der Chancen konsequent und erzielte den verdienten Ausgleich. Die Partie entwickelte sich anschließend zu einem offenen Schlagabtausch, in dem beide Trainer reichlich durchwechselten. Letztlich zeigte sich der Regionalligist effizienter. Zwei individuelle Defensivfehler auf Hildesheimer Seite nutzte Schöningen konsequent – und entschied das Spiel damit für sich.