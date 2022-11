Hadi, Sonne und Mo: 3 Treffer - 3 Punkte für den VfV VfV 06 souverän - Aufatmen an der Pottkuhle - Jetzt wollen die Unger-Jungs in Lohne nachlegen!

Dennoch, die Liga ist weiterhin extrem eng. Es gilt nach wie vor bis zur Winterpause noch fleißig Punkte zu sammeln. Oh ja, die Anspannung hat man den Unger-Jungs von Anpfiff an angemerkt. Nur keinen Fehler machen, bloß nicht in Rückstand geraten. Nach hinten lief wie zuletzt auch in Emden und Bremen gegen die Jung-Kiezkicker alles nach Plan - nichts wurde zugelassen. In der Offensive indes, war in den ersten 45 Minuten noch nicht der richtige Zünder gefunden, zu viel verlief sich.

Dann aber der Vulkan zu Beginn der zweiten Halbzeit. Hady El Saleh erlöste in der 48. Minute Mannschaft, Betreuer und Fans von dem Trauma der Torlosigkeit. Aus 16m schlenzte ertrocken unten rechts ein. Ein Akt der Befreiung.

Schon zwei Minuten später der nächste Schlag ins Gesicht der Gäste. Diesmal war Thomas Sonntag clever und zielbewusst. Aus halblinker Position ließ er dem Pauli-Keeper null Chance. 2:0. Sollte es das gewesen sein? Möglicherweise- aber die Borussia hat noch einen Moritz Göttel.

Wie der Goalgetter der Liga das 3:0 nur fünf Minuten nach dem "Sonntag-Schuss" erzielte, war extrem stark. "Mo" nahm den lang geschlagenen Ball rücklings zum Tor vor dem 16er an, behauptete den Ballbesitz trotz zweifacher Bewachung, drehte sich kurz um und drosch das Spielgerät brutal, hart und humorlos ins linkere obere Eck. Das machen in dieser Liga nicht viele.

Jetzt war die Katze im Sack, Hildesheim verteidigte den Vorsprung clever ins Zel, einzig der Gegentreffer - nach einem Querschläger von Emre Aytun- ließ noch eine Ergebniskosmetik zu. Am Ende große Erleichterung bei Mannschaft, Trainer, und Verein, dass dieser immens wichtige Dreier auch realisiert werden konnte.

Statt akuter Abstiegsgefahr - nun wieder Platz neun. Aber Vorsicht - diese Liga ist eng und zwei Niederlagen am Stück und schon bist du wieder unten drin.

Da will Hildesheim in dieser Saison nach Möglichkeit nicht hin, deshalb gilt es auch für die kommenden zwei Partien Punkte zu sammeln. Die Borussia spielt in Lohne und in Delmenhorst. Beides Teams auf Augenhöhe - da zählt jeder Sieg doppelt.

Hildesheim drückt ihrem Kapitän Yannik Schulze die Daumen, dass die Verletzung nicht allzu gravierend ist, er musste nach einem Foul ausscheiden und begab sich ins Helios-Klinikum zur Untersuchung. Hassan El Saleh kam nach 10-wöchiger Pause wieder zurück und hätte nach 20 Sekunden Einsatz beinahe das vierte Tor erzeilt. Sein Schuss aus 14 Meter strich knapp über das Pauli-Tor.

Hildesheim hat also wieder mehr Alternativen - und wieder mehr Selbstvertrauen nach dieser langen Sieglosserie. Deshalb ist die Borussia schon heiß auf das Duell in Lohne. Da soll es in acht Tagen in dem Geist von heute weitergehen.