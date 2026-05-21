Hackstette übernimmt bei der SG Lahn/Wieste

Zur kommenden Saison übernimmt Tobias Hackstette das Traineramt der 1. Herrenmannschaft der SG Lahn/Wieste. Der 33-Jährige ist in Lahn und Wieste kein Unbekannter: Bereits von 2016 bis 2020 schnürte er in insgesamt 101 Spielen selbst die Schuhe für die Spielgemeinschaft.
Zuletzt war Hackstette im Landkreis Cloppenburg zunächst als Spieler und später auch als Trainer aktiv. Durch seine Erfahrung auf Kreisliga-Niveau sowie seine fußballerische Expertise, die er bereits während seiner Zeit bei der SG Lahn/Wieste unter Beweis stellte, ist man im Verein überzeugt davon, dass er die junge Mannschaft weiterentwickeln und den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortführen kann.
In den vergangenen Wochen verschaffte sich Hackstette bereits bei mehreren Spielen einen Eindruck vom Team und stellte sich der Mannschaft persönlich vor. Der neue Trainer sieht großes Potenzial innerhalb der Mannschaft und konnte bereits erste Ansatzpunkte erkennen, an denen in der kommenden Vorbereitung gearbeitet werden soll.
Hackstette übernimmt das Traineramt von Andreas Greten, der Ende 2024 als aktiver Spieler und Leistungsträger die Verantwortung übernommen hatte und seitdem als Spielertrainer tätig ist. Trotz der schwierigen Doppelrolle als Torjäger und Trainer gelang Greten in der vergangenen Saison gemeinsam mit der Mannschaft der Aufstieg in die 1. Kreisklasse.