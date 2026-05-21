Hackstette übernimmt bei der SG Lahn/Wieste

Zur kommenden Saison übernimmt Tobias Hackstette das Traineramt der 1. Herrenmannschaft der SG Lahn/Wieste. Der 33-Jährige ist in Lahn und Wieste kein Unbekannter: Bereits von 2016 bis 2020 schnürte er in insgesamt 101 Spielen selbst die Schuhe für die Spielgemeinschaft.

Zuletzt war Hackstette im Landkreis Cloppenburg zunächst als Spieler und später auch als Trainer aktiv. Durch seine Erfahrung auf Kreisliga-Niveau sowie seine fußballerische Expertise, die er bereits während seiner Zeit bei der SG Lahn/Wieste unter Beweis stellte, ist man im Verein überzeugt davon, dass er die junge Mannschaft weiterentwickeln und den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortführen kann.