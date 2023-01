Hacker Pschorr Cup in Regensburg erlebt ein Revival Nach zwei Jahrzehnten richtet die SpVgg Stadtamhof in der RT-Halle mal wieder ein Hallenturnier aus – mit ein paar Schmankerln außenrum

Erstmals nach langer, langer Zeit wieder eine Hallenturnier auf die Beine zu stellen, bei dem der Spaß über allem steht – das hatte sich die SpVgg Stadtamhof für diesen Winter auf die Fahne geschrieben. Herausgekommen ist der „Hacker Pschorr Hallencup“. Acht Mannschaften von der A-Klasse bis zur Kreisliga wetteifern an diesem Samstag ab 13 Uhr um den Debüt-Titel. Spielstätte ist die RT-Halle am Oberen Wöhrd in Regensburg, die unmittelbar an die Rasenplätze der SpVgg Stadtamhof grenzt. Vom Sportlichen abgesehen, wird einiges geboten sein.

Kurzfristig gab es im Achterfeld noch eine kleine Änderung. Den Startplatz des TSV Großberg II nimmt der SV Sallern ein. Dabei buhlen die Jungs vom Regen-Ufer in der Gruppe B mit dem Freien TuS, der SpVgg Ramspau und dem SC Regensburg II um den Einzug ins Halbfinale. Die andere Staffel beinhaltet neben Gastgeber SpVgg Stadtamhof die Regensburger Turnerschaft, den FC Maxhütte-Haidhof und den SV Eilsbrunn. Gespielt wird einmal 14 Minuten und nach den alten Hallenregeln, sprich mit Rundumbande. Alle Platzierungen werden ausgeknobelt.



„Trotz des geringen Interesses an den Turnieren des BFV ist es uns gelungen, ein attraktives Teilnehmerfeld aus den Umkreis Regensburg auf die Beine zu stellen“, so Alex Hofmann, Strippenzieher des Turniers und gleichzeitig Spielertrainer der SpVgg Stadtamhof. Was er sich mit seiner eigenen Truppe, die in der Kreisklasse um den Aufstieg kämpft, vorgenommen hätte? „Ziel ist das Halbfinale und dann schauen wir mal. Letzte Woche haben wir ja bereits das RT-Turnier in derselben Halle gewonnen. Wir freuen uns drauf, die Jungs sind sehr motiviert.“



Als zusätzliches Schmankerl ist jeder zehnte Turniertreffer ein sogenanntes „Sixpack-Tor“. Dann kann sich das Team, das es erzielt hat, über Freibier freuen. Den Abend können die Spieler in der anschließenden Aftershowparty ausklingen lassen, die in der „Augustiner Wirtschaft & FassBar“ in Regensburg mit attraktiven Getränkespecials stattfindet. Auch während des Turniers ist für Speis und Trank sowie Musik bestens gesorgt.