Hackentor in der Nachspielzeit: Sulzemoos bleibt ungeschlagener Tabellenführer

Grüne Heide Ismaning (helle Trikots) machte Spitzenreiter Sulzemoos das Leben schwer. Dank eines späten Treffers gewann der SVS knapp. – Foto: Haelke

Dank eines Tores spät in der Nachspielzeit bleibt der SV Sulzemoos Tabellenführer der Fußball-Kreisliga München 1.

SV Sulzemoos – SC Grüne Heide 4:3: Dank eines Last-Minute-Sieges bleibt der SV Sulzemoos in der Fußball-Kreisliga München 1 weiter ungeschlagen und auch Tabellenführer. Beim knappen 4:3-Heimerfolg gegen den SC Grüne Heide haben die Fußballer des SV Sulzemoos die drei Punkte erst in der Nachspielzeit sichergestellt „Vier Siege in den ersten vier Spielen, damit hatten wir nicht gerechnet, aber wir nehmen es natürlich gerne mit. Man merkt, dass die Mannschaft zusammenwächst“, freute sich der Sportliche Leiter Dennis Reith. So., 14.09.2025, 14:30 Uhr SV Sulzemoos Sulzemoos SC Grüne Heide Ismaning Grüne Heide 4 3

Sulzemoos kam gut in die Partie, die Führung durch Peter Heilig (10.) war mehr als verdient. Allerdings konnte der SVS nicht nachlegen und wurde in der 37. Minute mit dem 1:1 durch Maximilian Ertl bestraft. Nach der Pause gab es zwischen der 57. und 69. Minute Aktion pur – und drei Tore. Zunächst ging Grüne Heide in der 57. Minute durch Felix Ruhland in Führung, die Christian Wagenpfeil in der 65. Minute egalisieren konnte. Nur zwei Minuten später ging der Gast durch Manuel Stricker erneut in Führung. Doch Sulzemoos gab nicht auf, zunächst netzte Manuel Eisgruber in der 86. Minute zum Ausgleich ein. In der 96. Minute war es dann Mehmet Ayvaz, der im Anschluss an eine Ecke den umjubelten Sieg mit seinem Treffer unter Dach und Fach brachte – mit der Hacke. FSV Harthof – SV Weichs 3:0: Der Trainer des SV Weichs, Robert Böttcher, war nach der Partie restlos bedient. Sein Team hatte sich in seinen Augen selbst geschlagen. „Wenn man innerhalb von sieben Minuten zwei Elfmeter und ein Gegentor nach einer Standardsituation bekommt, dann ist das so überflüssig wie ein Kropf“, so der Weichser Übungsleiter. „Wir haben eine junge Mannschaft, okay. Aber augenscheinlich müssen wir schneller lernen, um endlich mal als Sieger den Platz zu verlassen“, fordert er von seiner Mannschaft.

In der 51. Minute traf David Tomasevic vom Punkt zur Führung für die Münchner. Fünf Minuten später erhöhte Riza Terzija per Kopf auf 2:0. Und nur zwei Minuten später traf Riza Terzija ebenfalls vom Punkt zum 3:0-Endstand. Damit wartet der SV Weichs weiter auf den ersten Sieg, der FSV Harthof bleibt mit dem vierten Sieg im vierten Spiel mit Sulzemoos an der Spitze. VfR Garching II – TSV Arnbach 0:1: Erstes Tor, erster Sieg: Der TSV Arnbach hat am vierten Spieltag endlich den ersten Saisonerfolg eingefahren. „Es war ein sehr hartes Stück Arbeit, wir hatten einen sehr guten Gegner“, so der Arnbacher Trainer Franz Gottwald. Auf Grund der Stärke des Gastgebers mussten sich die Arnbacher zwangsweise auf die Abwehrarbeit konzentrieren – mit Erfolg. „Man kann sagen, dass die Defensive super gestanden ist“, so Gottwald.

Sein Team hatte nur wenige Möglichkeiten auf ein Tor, doch eine davon nutzte Lukas Schmitt in der 30. Minute zum Führungs- und dann auch zum Siegtreffer. Auf dem gut zu bespielenden Nebenplatz beim VfR Garching gab sich danach die Abwehr um Torwart Florian Gazdag keine Blöße mehr und sicherte so den ersten Saisonerfolg für den TSV Arnbach. In der Tabelle ging es hoch auf Platz zehn. SV Olympiadorf – TSVE Karlsfeld II 3:0: Gegen die für Eintracht-Trainer Fabian Porsch „stärkste Mannschaft der Liga“ wollte die Karlsfelder Zweite mutig auftreten – doch das gelang zunächst nicht. Die Gäste kamen nicht in die Zweikämpfe, das Pressing blieb wirkungslos. Olympiadorf dominierte die erste Viertelstunde, ohne zwingend zu werden. Bei Standards aber wurde es brandgefährlich: Ein Kopfball landete an der Latte, ein Schuss am Pfosten und ein weiterer zischte knapp am Tor vorbei – mit dem 0:0 zur Pause konnten die Karlsfelder gut leben.

Nach dem Seitenwechsel agierte Karlsfeld aggressiver, Olympiadorf blieb aber tonangebend. In der 52. Minute schlenzte Emre Altunay den Ball von der Strafraumkante präzise ins Eck – die verdiente Führung. Karlsfeld reagierte sofort und hatte die große Chance zum Ausgleich, als Manuel Zirkler frei vor dem Tor verzog. Kurz darauf lief Tim Duchale allein auf den Keeper zu, scheiterte jedoch ebenfalls. „Das sind die Chancen, die du gegen so eine Mannschaft nutzen musst“, ärgerte sich Porsch. Weil die Eintracht in der Schlussphase alles riskierte, öffneten sich Räume. Mert Yildiz nutzte einen Konter zum 2:0 (87.), Matthew Atkinson setzte mit dem 3:0 (90.) den Schlusspunkt. Porsch: „Ein bisschen schade, dass wir uns nicht belohnen konnten. Von einer unglücklichen Niederlage zu sprechen, wäre aber falsch. Sie waren schon besser“, gab Porsch zu. TSV Dachau 1865 II – FC Türk Sport Garching 0:4: Der FC Türk Sport Garching zeigte von Beginn an, warum er in der Tabelle weit vorne steht. Schon in der 7. Minute brachte Özcan Özbek die Gäste in Führung. Wenig später erhöhte Özbek auf 2:0 für Garching (20.), ehe Abdulhamit Zorlu auf 3:0 stellte (24.). Die Landesliga-Reserve des TSV 1865 war in einigen Situationen überfordert. „Die waren von der ersten Minute an zwei Klassen besser als wir“, räumte Dachaus Coach Manuel Stangl offen ein.