Hackenheims Wiedersehen mit dem Ex-Coach

Hackenheim. TuS Hackenheim empfängt Samstag (18 Uhr) den FC Schmittweiler-Callbach. Mit der Zwischenbilanz von sechs Punkten und Platz sieben ist TuS-Spielertrainer Tim Hulsey fein. „Auch bei unseren beiden Niederlagen hatten wir Momente, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, sagt der Kreuznacher.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

„Wir haben die Spiele offengehalten, aber Chancen nicht genutzt.“ Nach dem beeindruckenden 5:0 gegen den TSC Zweibrücken haben Hulseys Jungs eine breite Brust. „Wir sind gut im Kurs“, findet Hulsey. „Wir haben uns eine Situation geschaffen, in der wir einen guten Konkurrenzkampf haben. Das ist auch ein Stück weit der Weg, um konkurrenzfähig zu sein, um den nächsten Schritt als Mannschaft zu machen.“ Urlauber Felix Hadamitzky und die zuletzt erkrankten Leon Baderschneider und Jannik Erbach kommen zurück.