Hackenheims Wiedersehen mit dem Ex-Coach

Hackenheim. TuS Hackenheim empfängt Samstag (18 Uhr) den FC Schmittweiler-Callbach. Mit der Zwischenbilanz von sechs Punkten und Platz sieben ist TuS-Spielertrainer Tim Hulsey fein. „Auch bei unseren beiden Niederlagen hatten wir Momente, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, sagt der Kreuznacher.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
„Wir haben die Spiele offengehalten, aber Chancen nicht genutzt.“ Nach dem beeindruckenden 5:0 gegen den TSC Zweibrücken haben Hulseys Jungs eine breite Brust. „Wir sind gut im Kurs“, findet Hulsey. „Wir haben uns eine Situation geschaffen, in der wir einen guten Konkurrenzkampf haben. Das ist auch ein Stück weit der Weg, um konkurrenzfähig zu sein, um den nächsten Schritt als Mannschaft zu machen.“ Urlauber Felix Hadamitzky und die zuletzt erkrankten Leon Baderschneider und Jannik Erbach kommen zurück.
Für Hulsey ist Kick Samstag ein besonderer. Denn Coach in Schmittweiler ist der frühere Vollblutstürmer Murat Yasar – sein ehemaliger Trainer beim SC Idar. „Mittlerweile ist Murat ein sehr guter Freund, wir tauschen uns regelmäßig aus, haben auch privat viel miteinander zu tun.“ Was Yasar seit mehr als zwei Jahren aus dem FC-Team heraushole, sei imponierend. „Murat hat diesen Menschenfänger-Part, gepaart mit viel Fachwissen.“ Schmittweiler könne coole Standards treten. „Für uns gilt es daher Fouls zu vermeiden um den 16er.“
Trotz aller Hochachtung vor dem FCS stellt Tim Hulsey klar: „Wir spielen zu Hause, wir sind gut drauf – und setzen alles dran, den Sieg gegen Zweibrücken zu versüßen und direkt einen Dreier nachzulegen.“ Fehlen werden neben den Langzeitausfällen Lukas Röder und Michael Gilles noch Leon Scherer und Goalie Marc Reekers, der von Pascal Pies vertreten wird.