Hackenheims Reserve gerettet, Simmertal beendet Meisenheimer Träume

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Heimtrainer Christoph Wilhelm offenbarte im Anschluss an die Partie: „In der ersten Halbzeit war Hargesheim die klar bessere Mannschaft. Wir waren extrem fehleranfällig und hatten große Probleme, unser Spiel ordentlich aufzubauen. Wir hatten große Streuung in unserem Passspiel und sehr viele Ballverluste.“ Folgerichtig gingen die Gäste in Führung: Luca Kaul traf nach einem Steckpass und flacher Hereingabe von Tom Edinger zum 0:1 (17.). Hargesheim dominierte vor dem Pausentee weiter das Geschehen und erspielte sich zahlreiche Top-Chancen, ließ diese jedoch reihenweise ungenutzt.

Stattdessen kam Hackenheim zum Ausgleich: Marian Ristow verwandelte einen "Kann-Elfmeter" zum 1:1 (25.). „Auch hier hatten wir sehr viel Glück“, räumte Wilhelm ein. Kurz vor der Pause drehten die Hausherren die Partie sogar: Nach einem Eckball köpfte Frederico Prina zum 2:1 ein (38.). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Hackenheim deutlich verbessert. „Je länger das Spiel ging, desto sicherer wurden wir. Ab der 55. Minute haben wir das Spiel dann komplett an uns gerissen“, erklärte Wilhelm. Seine Mannschaft baute die Führung aus: Ristow traf nach einer Flanke sehenswert zum 3:1 (71.), ehe Benjamin Stellpflug nach einem Steckpass von Dustin Alsleben den 4:1-Endstand herstellte (83.). Mit dem Erfolg ist der TuS Hackenheim II drei Spieltage vor Schluss auch rechnerisch gerettet und wird auch in der kommenden Saison in der A-Klasse auflaufen. Der Spielverlauf: 0:1 Kaul (17.), 1:1 Ristow (25. Foulelfmeter), 2:1 Prina (38.), 3:1 Ristow (71.), 4:1 Stellpflug (83.)

Der VfL Simmertal hat im Heimspiel gegen die SG Meisenheim II über die gesamte Spielzeit hinweg eine souveräne Vorstellung gezeigt. Spielertrainer Ricardo Ridder zeigte sich entsprechend zufrieden: „Unser Team ist als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Das war eine sehr konzentrierte und erwachsene Leistung.“ Die Gastgeber legten früh den Grundstein für den Erfolg. Bereits in der 4. Minute gingen sie durch ein Eigentor von Hannes König nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung. Simmertal blieb auch danach tonangebend und erhöhte in der 18. Minute: Nach einem Querpass von Faris Dag traf Enes Sovtic zum 2:0. Defensiv geriet der VfL kaum in Bedrängnis. „Wir standen defensiv gut und haben wenig bis gar nichts zugelassen“, betonte Ridder. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Dominik Frey sorgte per Kopf nach einem verlängerten Einwurf für das 3:0 (49.), ehe Faris Dag frei vor dem Torhüter auf 4:0 stellte (60.). Den Schlusspunkt setzte Marcel Müller, der einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf zum 5:0-Endstand verwertete (90.). Durch den Sieg festigte Simmertal seine Position auf Tabellenplatz zwei und hat mindestens die Aufstiegsspiele so gut wie sicher. Nun wird sich der Blick der Rot-Weißen auf die nächsten beiden Spiele richten – verbunden mit der Hoffnung, dass Primus Soonwald in diesem Zeitraum zumindest einmal Federn lässt, für einen möglichen XXL-Showdown um die Meisterschaft im direkten Duell am letzten Spieltag. Der Spielverlauf: 1:0 König (4. Eigentor), 2:0 Sovtic (18.), 3:0 Frey (49.), 4:0 Dag (60.), 5:0 Müller (90.)

FC-Trainer Sebastian Kossmann musste erneut mit erheblichen personellen Problemen umgehen: „Wir haben wie jede Woche mit einer komplett zusammengewürfelten Mannschaft gespielt. Auf der Bank saß ein Spieler, der nach seiner Meniskusverletzung nicht zum Einsatz kam und ein über 60-Jähriger.“ Die Hausherren wollten kompakt stehen, das Zentrum schließen und durch einzelne Nadelstiche Akzente setzen, was bis Minute 17 auch ganz gut gelang. Doch dann gingen die Gäste durch Christian Kron nach einem Befreiungsschlag mit 0:1 in Führung (17.). Nur wenige Minuten später musste Janick Kaul nach einem Nikolai-Staub-Querpass vor dem gegnerischen Keeper nur. noch ins verwaiste Tor einschieben - 0:2 (21.). Ebernburg gab sich in der Folge nicht auf und kam in der zweiten Halbzeit zurück. Michael Schneider bereitete den Anschlusstreffer mit einer Flanke vor, die Ali Riza-Ferit Sobay per Volley zum 1:2 verwertete (64.). Und dann war die da: Die große Hoffnung auf den ersten Punktgewinn seit September 2025. Tief in der Nachspielzeit brachte Yannic Hessinger einen letzten Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo der Ball verlängert wurde. Sein Bruder Maurice Hessinger stand goldrichtig und traf zum umjubelten 2:2 (90.+5). „Der Jubel war groß, das hat sich wie ein Sieg angefühlt. Aufgrund unserer Moral haben wir uns diesen Punkt absolut verdient“, sagte Kossmann nach dem Spiel. Ein großes Lob verteilte er außerdem „an alle Beteiligten, die dafür sorgen, dass der Spielbetrieb in Ebernburg dauerhaft am Leben gehalten wird, obwohl wir in den letzten Wochen teilweise katastrophale Ergebnisse haben hinnehmen müssen."

Der Spielverlauf: 0:1 Kron (17.), 0:2 Kaul (21.), 1:2 Sobay (64.), 2:2 Hessinger (90.+5)