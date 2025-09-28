Der Schritt zu spät. TuS-Spielertrainer Tim Hulsey (weißes Trikot) nutzt aller Einsatz nichts gegen den späteren Rodenbacher Torschützen Mattis Hauser. Foto: Jochen Werner

Hackenheims gebrauchter Tag ohne Punkte TuS Hackenheim zeigt zwar Einsatz, lässt aber spielerische Elemente vermissen +++ 1:2 gegen Rodenbach Verlinkte Inhalte Landesliga West TuS Hackenheim Rodenbach

Hackenheim. Es war insgesamt ein gebrauchter Tag, den der TuS Hackenheim in der Landesliga-West vor nicht einmal 100 Zuschauern am Felseneck gegen den auswärts bislang noch punktlosen SV Rodenbach erlebte. Am Ende behielten die Pfälzer verdient mit 2:1 die Oberhand. Der TuS ließ an diesem Nachmittag trotz enormen Einsatzes einfach zu vieles vermissen, was ihn in den jüngsten drei Heimspielen ausgezeichnet hatte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Ein Kopfball von Pierre Merkel nach einer Ecke am Kurzen Pfosten, der das Gehäuse um Meter verfehlte. Ein Schuss von Niklas Schneider aus spitzem Winkel, den Gästetorwart Jonathan Rheinfrank entschärfte. Mehr hatten die Gastgeber in den ersten 30 Minuten offensiv nicht zu bieten. Und doch gingen sie schließlich in Führung. Nach einer Ecke von Henrik Sperling stand mit Christoph Menger ausgerechnet der Kleinste im Strafraum goldrichtig und Köpfte ein (41.). In der Nachspielzeit wäre nach der nächsten TuS-Ecke aus dem Gewühl heraus fast noch ein weiterer Treffer gefallen, der Ball trudelte aber um Zentimeter am Pfosten vorbei.

„Wenigstens die Standards haben in der ersten Hälfte noch funktioniert, und der Einsatz stimmte. Wenn wir da das 2:0 machen, holen wir den Dreier.“ TuS-Spielertrainer Tim Hulsey vermisste bei seinem Team ansonsten alles, was man sich vorgenommen hatte. Nach Wiederanpfiff war auch das vorbei. „Mit einer solchen zweiten Hälfte haben wir keine drei Punkte verdient. Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war viel zu lasch. Das war für ein Heimspiel viel zu lasch.“ Klare Worte vom 37-Jährigen. Heute, 15:00 Uhr TuS Hackenheim TuS Hackenheim SV Rodenbach Rodenbach 1 2 Abpfiff