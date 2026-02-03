Hackenheimer mit knappen 4:3-Sieg im Viertelfinale des Wintercups Gastgebender TuS steht nach 4:3 gegen Ingelheim im Halbfinale des Dirk-Silvery-Wintercup von Jochen Werner · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Hackenheimer müssen beim Dirk-Silvery-Cup als nächstes gegen Oberligist SC Idar-Oberstein ran. – Foto: Sebastian Bohr

Hackenheim. FC Schmittweiler-Callbach gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach und TuS Hackenheim gegen den SC Idar-Oberstein. So lauten am Mittwoch und Donnerstag (Anpfiff jeweils 19 Uhr) die Halbfinalbegegnungen beim fünften Dirk-Silvery-Wintercup am Hackenheimer Felseneck. In den Qualifikationsspielen am vergangenen Samstag siegte der FC zunächst deutlich gegen die klassentiefere SG Fürfeld. Die Hausherren lieferten sich im Landesligavergleich West gegen Ost mit der Spvgg. Ingelheim ein enges Duell, setzten sich aber am Ende verdient durch.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Sa., 31.01.2026, 15:00 Uhr FC Schmittweiler/Callbach FC Schmittweiler/Callbach SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 5 1 Abpfiff Eine klare Angelegenheit war das Duell zweier Nachbarn, in dem der Klassenunterschied spürbar war. Die Führung durch Paul Haßinger (11.) konnte die SG zwar noch kontern (Marcel Beck, 28.), aber fasst postwendend sorgte Aurel Rech für das 2:1 (32.). Spätestens mit Haßingers zweitem Treffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff war alles entschieden. In Hälfte zwei schraubte Dennis Köhler das Ergebnis per Doppelpack auf 5:1 (66., 70.)