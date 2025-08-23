Nicht nur hier Laurenz Bubach (weißes Trikot, am Ball) – der TuS Hackenheim war fast immer einen entscheidenden Schritt schneller als die Spieler des TSC Zweibrücken. Foto: Jochen Werner

Hackenheimer Kantersieg: "Gewisses Gefühl" trügt nicht Tim Hulsey freut sich über Sahnetag des TuS Hackenheim und 5:0-Erfolg über Zweibrücken

Hackenheim. Tim Hulsey hatte schon die ganze Woche das gewisse Gefühl. Dass sein TuS Hackenheim zuhause am Felseneck gegen den TSC Zweibrücken aber einen solchen Sahnetag erwischen würde, hätte der 37-jährige Spielertrainer des TuS Hackenheim aber selbst nicht geglaubt. Mit 5:0 (3:0) schickte der TuS die Südwestpfälzer nach Hause, ist damit wieder in der Spur.

Keine drei Minuten waren gespielt, als der TuS durch einen von Hulsey verwandelten Elfmeter in Führung ging. Voraus gegangen war ein Foul an Niklas Schneider. Keine drei Minuten später stand es schon 2:0. Nach einem Steckpass auf die rechte Außenposition startete Niklas Wollmann bis zur Grundlinie durch, spielte das Leder hart in die Mitte, wo Niklas Schneider zwar verpasste, Christoph Menger sich am langen Pfosten aber nicht zweimal bitten ließ und problemlos einschob.

Gestern, 18:00 Uhr TuS Hackenheim TuS Hackenheim TSC Zweibrücken TSC Zweibr. 5 0 Abpfiff „Ich bin ja schon ein paar Tage da und hab ein Gespür für die Jungs. Ich wusste, dass wir auf einem guten Weg sind und dass der Knoten irgendwann platzen würde”, resümierte Hulsey nach dem Schlusspfiff. Natürlich seien die beiden frühen Tore gut für die Psyche gewesen.