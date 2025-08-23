Hackenheimer Kantersieg: "Gewisses Gefühl" trügt nicht

Hackenheim. Tim Hulsey hatte schon die ganze Woche das gewisse Gefühl. Dass sein TuS Hackenheim zuhause am Felseneck gegen den TSC Zweibrücken aber einen solchen Sahnetag erwischen würde, hätte der 37-jährige Spielertrainer des TuS Hackenheim aber selbst nicht geglaubt. Mit 5:0 (3:0) schickte der TuS die Südwestpfälzer nach Hause, ist damit wieder in der Spur.
Keine drei Minuten waren gespielt, als der TuS durch einen von Hulsey verwandelten Elfmeter in Führung ging. Voraus gegangen war ein Foul an Niklas Schneider. Keine drei Minuten später stand es schon 2:0. Nach einem Steckpass auf die rechte Außenposition startete Niklas Wollmann bis zur Grundlinie durch, spielte das Leder hart in die Mitte, wo Niklas Schneider zwar verpasste, Christoph Menger sich am langen Pfosten aber nicht zweimal bitten ließ und problemlos einschob.
„Ich bin ja schon ein paar Tage da und hab ein Gespür für die Jungs. Ich wusste, dass wir auf einem guten Weg sind und dass der Knoten irgendwann platzen würde”, resümierte Hulsey nach dem Schlusspfiff. Natürlich seien die beiden frühen Tore gut für die Psyche gewesen.
Selbstsicher mit der Führung im Rücken
Der TuS agierte mit der frühen Führung im Rücken viel selbstsicherer als in den vergangenen Partien. Und weil dann auch noch Marc Reekers zweimal glänzend auf dem Posten war, lief die Begegnung zunehmend in eine Richtung. Paul Protzel stellte per Kopf nach einer Ecke auf 3:0 (27.). Nach nicht einmal einer halben Stunde war fast schon der Deckel drauf. Und der TuS machte weiter, blieb konsequent. Mit dem zweiten Strafstoß erhöhte Menger (57.), dann war es an dem gerade eingewechselten Julius Oertel, für den Endstand zu sorgen (62.). Die Gäste mühten sich zwar, wurden aber in keiner Phase mehr gefährlich. Auch nicht, als das Team nach einer Zehn-Minuten Strafe für Wollmann in der Überzahl war. Der TuS schaffte es, Zweibrücken gar nicht mehr in die gefährliche Zone kommen zu lassen.
Hulsey atmete hochzufrieden durch. „Das war ein Ausrufezeichen. Vor allem, weil wir heute gegen eine Mannschaft gewonnen haben, die meiner Meinung nach am Ende ganz oben stehen wird.” Am kommenden Samstag (18 Uhr)erwartet der TuS den FC Schmittweiler-Callbach.
TuS Hackenheim: Reekers – Gäns, Protzel, Sadeghi – Wollmann, Hulsey, Dasli, Sperling – Brede (61. Oertel) – Schneider (60. Bubach), Menger (74. Steyer)