Hackenheim will Momentum nutzen

Aufwärmen in der kalten Jahreszeit: Beim TuS Hackenheim fehlen am Sonntag allerdings einige wichtige Akteure. Foto: Mario Luge

Hackenheim. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das Motto gilt auch für den TuS Hackenheim. Zum Jahresauftakt muss die Mannschaft von Tim Hulsey bei Spitzenreiter SC Hauenstein ran. Mut macht dem Team vom Felseneck dabei die neu gefundene Stärke in der Vorbereitung. "Da haben wir gezeigt, dass wir unser Spiel durchdrücken und selbst agieren können", sagt Hulsey. Was lange gegen Oberligist SC Idar gelang, könnte auch beim Klassenprimus möglich sein.

Mannschaft ein Grund für Verlängerung von Hulsey Fünf Tests, 23 Tore. Die Bilanz der Hackenheimer kann sich sehen lassen. "Wir haben im Winter einen Re-Start gemacht", so Hulsey, der die drei Neuzugänge und die beiden aus der 1b hochgezogenen Jungs ausdrücklich lobt. Dank ihnen habe der Kader nicht nur mehr Breite, sondern auch an Qualität gewonnen. Und ganz wichtig: "Auch alle anderen haben von Beginn an mitgezogen." Das sei für ihn auch Voraussetzung dafür gewesen, den Vertrag zu verlängern, erklärt der 37-Jährige, der zurück zu dem Fußball will, "den ich mir vorstelle." Dass es in der Vorbereitung in allen Partien und ungeachtet der Klasse des jeweiligen Gegners gelang, den Spielen den eigenen Stempel aufzudrücken, sei "etwas, auf dem wir aufbauen können."