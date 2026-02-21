Hackenheim will Momentum nutzen

Hackenheim. Wenn nicht jetzt, wann dann? Das Motto gilt auch für den TuS Hackenheim. Zum Jahresauftakt muss die Mannschaft von Tim Hulsey bei Spitzenreiter SC Hauenstein ran. Mut macht dem Team vom Felseneck dabei die neu gefundene Stärke in der Vorbereitung. "Da haben wir gezeigt, dass wir unser Spiel durchdrücken und selbst agieren können", sagt Hulsey. Was lange gegen Oberligist SC Idar gelang, könnte auch beim Klassenprimus möglich sein.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Fünf Tests, 23 Tore. Die Bilanz der Hackenheimer kann sich sehen lassen. "Wir haben im Winter einen Re-Start gemacht", so Hulsey, der die drei Neuzugänge und die beiden aus der 1b hochgezogenen Jungs ausdrücklich lobt. Dank ihnen habe der Kader nicht nur mehr Breite, sondern auch an Qualität gewonnen. Und ganz wichtig: "Auch alle anderen haben von Beginn an mitgezogen." Das sei für ihn auch Voraussetzung dafür gewesen, den Vertrag zu verlängern, erklärt der 37-Jährige, der zurück zu dem Fußball will, "den ich mir vorstelle." Dass es in der Vorbereitung in allen Partien und ungeachtet der Klasse des jeweiligen Gegners gelang, den Spielen den eigenen Stempel aufzudrücken, sei "etwas, auf dem wir aufbauen können."
Aber auch etwas, das wichtig ist. Noch ist der TuS, der aktuell auf Platz elf rangiert, nicht aller Abstiegssorgen ledig. Zudem stehen gleich drei Auswärtsspiele hintereinander an. Auf Hauenstein folgen Reisen zum aufgerüsteten TSC Zweibrücken und zum Derby beim FC Schmittweiler-Callbach. Da ist es Hulsey wichtig, "dass bei uns ein Rädchen ins andere greift."
Die Partie inmitten des Pfälzer Waldes beim ehemaligen Regionalligisten kommt für die Hackenheimer zur richtigen Zeit, auch wenn der TuS auf vier Akteure verzichten muss. Niklas Schneider (Seminar), Niklas Wollmann (Entzündung im Knie), Jasper Schulz (Urlaub) und Felix Hadamitzky (Rot-Sperre) stehen nicht zur Verfügung. Dass der SC Hauenstein in den vergangenen Wochen in seinen Tests schwer tat, ist an der Nahe registriert worden. Dass der TuS die jüngsten beiden Begegnungen in Hauenstein gewonnen hat (3:0 und 6:2), ist für Hulsey dagegen allenfalls etwas für die Historie. „Ich spiele ganz gern dort“, sagt er, „aber das hat für Sonntag absolut nichts zu bedeuten.“