Hackenheim will für Ruhe sorgen

Christoph Menger steht gegen Bedesbach wieder im Hackenheimer Kader. Foto: Mario Luge

Hackenheim. Mit einem Dreier am Felseneck für Ruhe und Sicherheit sorgen. Spielertrainer Tim Hulsey hat mit seinem TuS Hackenheim in der Landesliga-Begegnung am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) ein klares Ziel. Dann nämlich würde der TuS nicht nur mit dem Gegner aus Bedesbach-Patersbach gleichziehen, sondern würde bei gleicher Anzahl an Spielen ganze acht Punkte vor dem SV Winterbach liegen, der aktuell den Platz zum sicheren Klassenerhalt belegt. Das Team aus dem Soonwald hat am Wochenende spielfrei, weil der TuS Rüssingen seine Mannschaft abgemeldet hat.

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Gegen das Team vom Glan muss Hulsey Neben dem noch verletzten Niklas Schneider auch auf Oliver Gäns und Jasper Brede verzichten. Dafür steht Kapitän Christoph Menger wieder im Kader. „Er hat schmerzfrei trainieren können und kommt definitiv als Alternative infrage“, erklärte der 37-Jährige. Auf dem eigenen Kunstrasen wolle man das Spiel aufziehen und den Ball auf dem Platz halten. Anders als bei der 1:4-Pleite im Hinspiel. Da kam das Team vom Glan vorwiegend über lange Bälle, kämpfte die Hackenheimer nieder, zeigte sich sehr organisiert und diszipliniert. Im Rückspiel ist Hulsey klar: „Wir spielen auf Sieg!“